Bomberos sofocan incendio en antigua destilería en Guantánamo

Fuego en la antigua destilería de la localidad Argeo Martínez, en el municipio Manuel Tames

Comandos del Cuerpo de Bomberos de Guantánamo extinguieron un incendio de pequeña magnitud que se desató este miércoles en la antigua destilería, ya fuera de servicio, de la localidad Argeo Martínez, en el municipio Manuel Tames, según fuentes oficiales.

El fuego se originó en uno de los seis depósitos metálicos de combustible, todos en desuso, situados en el patio de la instalación perteneciente a AZUMAT, empresa logística de la industria azucarera, señaló el perfil de Carlos Pérez en Facebook, vinculado con el oficialismo cubano.

En el siniestro no se reportaron víctimas, precisó la fuente.

El depósito contenía restos de fuel oil contaminados con agua y el incendio se produjo mientras se cortaban las chapas exteriores del tanque con un equipo de oxicorte, informó la jefa en funciones del Comando Centro, Rafaela Balastro Macías, quien dirigió las labores de extinción.

Según el reporte, los bomberos intervinieron y controlaron con rapidez el siniestro, calificado de “alta complejidad operativa”, evitando la propagación de las llamas y que hubiera pérdidas de vidas humanas o heridos.

Autoridades provinciales y locales acudieron al lugar para “evaluar las causas, condiciones y responsables del incidente”. Hasta el momento de redactar esta nota no se ha publicado más información sobre el suceso.

En las últimas semanas se han reportado en el país varios incendios en entidades estatales, por diferentes causas.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en los grupos electrógenos de fuel oil de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba, donde se desató un fuego de grandes proporciones a fines de septiembre. Aunque no hubo víctimas, el incendio sumó más tensión a la compleja situación de la termoeléctrica, con varias unidades fuera de servicio que dejaron a la planta sin capacidad de aporte estable al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Sólo dos días después, un fuego en el Emplazamiento de Generación Distribuida Fuel Oil 2, en Los Güiros, en el municipio Guantánamo, volvió a encender las alarmas sobre la frágil situación del sistema eléctrico cubano.

En la misma semana, un desperfecto eléctrico originó las llamas que consumieron un jeep en el sótano o garaje del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en el municipio Sagua de Tánamo, en Holguín. El Cuerpo de Bomberos y vecinos del lugar pudieron controlar el siniestro antes de que se expandiera a otras áreas del inmueble.

Una explosión de gas en el hotel Brisas del Mar, en Caibarién, Villa Clara, dejó tres personas heridas y provocó un incendio que fue sofocado por los bomberos, a inicios de este mes.

