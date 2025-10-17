Un video publicado en TikTok por el usuario @tritoalejandro ha conmovido a miles de personas por mostrar un momento tan emotivo como doloroso. En las imágenes, el joven regresa solo a Cuba después de tres años viviendo fuera y decide visitar a la madre de su mejor amigo. La mujer, al verlo, cree que su hijo también ha regresado y protagoniza una reacción llena de esperanza y tristeza.

El clip comienza con el texto: “Después de tres años mi amigo regresa de sorpresa solo a Cuba y esta fue la reacción de mi madre al verlo”. Grabado en plena calle de un barrio cubano, se observa cómo la mujer se acerca al visitante con una mezcla de alegría y ansiedad, convencida de que su hijo está escondido y aparecerá en cualquier momento.

“¿Dónde está mi hijo? ¿No vino? ¿Está escondido? ¿Dónde está Alejandrito?”, pregunta una y otra vez. Revisa dentro del carro con el que llegaron, mira alrededor y hasta entra a la casa buscando al hijo que tanto extraña.

El amigo intenta explicarle que su hijo no viajó, que él vino solo, pero la mujer no logra asimilarlo. “¿Niño, por qué Alejandrito no vino?”, insiste, entre la ilusión y la tristeza. Su reacción refleja la nostalgia y el vacío que sienten miles de madres cubanas separadas de sus hijos por la emigración.

El propio Alejandro, conocido en TikTok como @tritoalejandro, comentó el video y confesó lo difícil que fue ver esa escena desde lejos:

“Este video me parte el corazón cada vez que entro a leer sus comentarios. Me parte el alma tener que ver a mi madre desde un teléfono en esta triste situación. Gracias por los comentarios tan lindos y por conmoverse con esta historia”.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en llenar la publicación. “Dios mío, cuánto añoro darle ese abrazo a mis hijos”, escribió una madre. “Me hizo llorar cómo lo llamaba”, comentó otra. Algunos recordaron que esta es la realidad de muchas familias cubanas: “Cuántas madres e hijos sin verse por culpa de ese maldito gobierno de Cuba”, lamentó un usuario.

