Después de cinco años de incertidumbre y frustraciones, un cubano con estatus I-220A recibió su residencia permanente en Estados Unidos. Lo supo de la forma más emocionante posible: frente a su primo, que lo grabó sin que él lo esperara y compartió el video en TikTok.
El clip, publicado por el usuario @ramluisrealtor2, comienza con una confesión: “Mi primo no sabe nada. Después de cinco años con I-220A le acaba de llegar la residencia. Estoy más emocionado que él. Hasta la semana pasada se iba a autodeportar, porque tiene a su esposa y sus hijos en Cuba y ya no quería seguir esperando”.
Poco después, el primo llega a la casa y recibe el sobre. “¿No me digas que me llegó la residencia?”, pregunta emocionado al notar la cámara que lo está grabando. En ese momento se abrazan fuerte, lloran y celebran. Entre risas y sollozos, el recién aprobado festeja que está cada vez más cerca de convertirse en ciudadano estadounidense.
“Se acabó el sufrimiento y la agonía”, dice uno de ellos. En el video se siente la mezcla de alivio, alegría y fe de dos cubanos que saben lo que cuesta empezar de cero lejos de los suyos.
En otro momento, RamLuis cuenta que su primo incluso había comprado una casa el año anterior, todavía con el I-220A, y que muchos le decían que estaba loco por hacerlo sin ser residente. “Si caminas con Dios, Él siempre tiene la respuesta”, comenta, feliz por su primo. “Después de cinco años, ya es residente americano. A todos los I-220A, no pierdan la esperanza”.
El video se llenó de mensajes de apoyo. Miles de personas, sobre todo cubanos que viven la misma situación, escribieron para contar sus propias historias. “Yo llevo cuatro años esperando”, decía una. “A mí también me llegó después de cinco”, contaba otra. Algunos solo agradecieron haber visto algo que les devolvía la fe.
Para muchos, la historia representa algo más que un cambio de estatus migratorio: es una muestra de lo que significa resistir y no rendirse. Como escribió un usuario entre los comentarios, en una frase que lo resume todo: “Cubano ver cubano feliz, cubano ser feliz”. ¡Felicidades!
Preguntas Frecuentes sobre el Estatus I-220A y la Residencia en EE. UU.
¿Qué es el estatus I-220A en Estados Unidos?
El estatus I-220A es una orden de libertad bajo palabra que otorga el Departamento de Seguridad Nacional a ciertos inmigrantes en espera de sus audiencias ante un juez de inmigración. No garantiza un estatus migratorio regular, pero permite a los beneficiarios permanecer temporalmente en el país mientras se resuelve su caso.
¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso de obtener la residencia permanente en EE. UU. para los cubanos con I-220A?
El tiempo de espera puede variar significativamente y dependerá de varios factores, como la carga de trabajo de los tribunales de inmigración y la situación individual de cada caso. Algunos migrantes reportan esperas de hasta cinco años antes de recibir su residencia permanente.
¿Qué significa obtener la residencia permanente en Estados Unidos para un migrante cubano?
Obtener la residencia permanente, también conocida como "green card", es un paso crucial para quienes buscan estabilidad y acceso a derechos plenos en EE. UU., además de la posibilidad de construir un futuro más seguro fuera de Cuba. Representa el fin de un largo proceso de espera y la oportunidad de eventualmente solicitar la ciudadanía estadounidense.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos con estatus I-220A en su camino hacia la residencia en EE. UU.?
Los desafíos incluyen la incertidumbre legal, el riesgo de deportación y la espera prolongada para una audiencia o resolución de su caso. Además, enfrentan dificultades económicas y emocionales debido a la separación de sus familias y la inestabilidad de su situación migratoria.
