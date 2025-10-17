Después de cinco años de incertidumbre y frustraciones, un cubano con estatus I-220A recibió su residencia permanente en Estados Unidos. Lo supo de la forma más emocionante posible: frente a su primo, que lo grabó sin que él lo esperara y compartió el video en TikTok.

El clip, publicado por el usuario @ramluisrealtor2, comienza con una confesión: “Mi primo no sabe nada. Después de cinco años con I-220A le acaba de llegar la residencia. Estoy más emocionado que él. Hasta la semana pasada se iba a autodeportar, porque tiene a su esposa y sus hijos en Cuba y ya no quería seguir esperando”.

Poco después, el primo llega a la casa y recibe el sobre. “¿No me digas que me llegó la residencia?”, pregunta emocionado al notar la cámara que lo está grabando. En ese momento se abrazan fuerte, lloran y celebran. Entre risas y sollozos, el recién aprobado festeja que está cada vez más cerca de convertirse en ciudadano estadounidense.

“Se acabó el sufrimiento y la agonía”, dice uno de ellos. En el video se siente la mezcla de alivio, alegría y fe de dos cubanos que saben lo que cuesta empezar de cero lejos de los suyos.

En otro momento, RamLuis cuenta que su primo incluso había comprado una casa el año anterior, todavía con el I-220A, y que muchos le decían que estaba loco por hacerlo sin ser residente. “Si caminas con Dios, Él siempre tiene la respuesta”, comenta, feliz por su primo. “Después de cinco años, ya es residente americano. A todos los I-220A, no pierdan la esperanza”.

El video se llenó de mensajes de apoyo. Miles de personas, sobre todo cubanos que viven la misma situación, escribieron para contar sus propias historias. “Yo llevo cuatro años esperando”, decía una. “A mí también me llegó después de cinco”, contaba otra. Algunos solo agradecieron haber visto algo que les devolvía la fe.

Lo más leído hoy:

Para muchos, la historia representa algo más que un cambio de estatus migratorio: es una muestra de lo que significa resistir y no rendirse. Como escribió un usuario entre los comentarios, en una frase que lo resume todo: “Cubano ver cubano feliz, cubano ser feliz”. ¡Felicidades!

Preguntas Frecuentes sobre el Estatus I-220A y la Residencia en EE. UU.