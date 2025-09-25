Cubano cuenta cómo logró regresar a EE.UU. tras perder la residencia y ser extorsionado en Cuba

Leonardo Peña De La Cruz, frente a la Embajada de EEUU en La Habana)

Leonardo Peña de la Cruz, el cubano de Estados Unidos al que le robaron su green card en Cuba y le exigieron dinero para dársela, relató a cómo logró finalmente regresar al país donde vive sin mayores complicaciones.

Su testimonio refleja no solo la inseguridad creciente en la Isla, sino también el surgimiento de una práctica cada vez más frecuente: el chantaje a cubanos que viajan desde el extranjero y a quienes les sustraen pasaportes o algún otro documento esencial.

Su consejo a otros compatriotas en la misma situación fue claro: "No paguen extorsión, no paguen dinero, porque eso se ha convertido en una moda dentro de Cuba".

En entrevista con Univisión 23, insistió en que lo primero es denunciar el robo a la Policía, aunque incluso ese trámite puede demorarse si la estación no tiene electricidad en el momento.

Posteriormente, hay que acudir a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Según su experiencia, la cita "no se demora nada, solo unos tres días" y el personal consular ofrece apoyo inmediato.

Peña contó que la Embajada estadounidense le facilitó todo el proceso y en menos de 24 horas ya había recibido la documentación necesaria para regresar.

A su llegada a un aeropuerto de Estados Unidos, fue llevado al llamado "cuartico" de Inmigración para responder algunas preguntas, pero pronto los agentes le dieron la bienvenida y pudo retomar su vida normal.

Los hechos ocurrieron en agosto en una visita a Guantánamo, su provincia natal, cuando desconocidos rompieron el cristal de su auto mientras hacía una parada para comer y le robaron sus pertenencias, incluida su tarjeta de residencia.

Poco después, la foto del documento apareció publicada en un grupo de compraventa en Facebook con el número de registro oculto y un contacto para "negociar" su devolución.

En medio de la desesperación, llegó a ofrecer una recompensa de 500 dólares, pero los delincuentes subieron la exigencia a 4,000 dólares, una cifra que calificó de absurda.

"Eso es insólito, de locos. Nadie va a pagar esa cantidad", declaró entonces.

El caso ha despertado preocupación porque no es aislado.

De acuerdo con denuncias previas, cada vez son más frecuentes los robos de documentos a viajeros cubanos desde Estados Unidos, lo que abre la puerta a extorsiones en un contexto de grave crisis económica e inseguridad.

El abogado de inmigración Ismael Labrador explicó que, en estas situaciones, lo recomendable es presentar la denuncia policial en Cuba y conservar las pruebas de la extorsión.

Con esa documentación, el afectado puede regresar a Estados Unidos, incluso sin su tarjeta física, solicitando un waiver I-193 al llegar, trámite que puede ser gratuito o costar hasta 685 dólares.

Posteriormente, la green card puede ser reemplazada con el formulario I-90.

Aunque logró superar el episodio, Peña calificó la experiencia como "amarga" y lanzó una advertencia a los cubanos que viajan a la Isla: "No dejen nada a la vista dentro de los carros, ni una gorra. La situación está muy mala y la gente anda caliente".

