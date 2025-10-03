Residencia permanente por lazos familiares en EE.UU.: Pasos, formularios y tiempos de espera

Vídeos relacionados:

La residencia permanente en Estados Unidos, conocida como "green card", es uno de los beneficios más codiciados por los inmigrantes por los derechos que otorga.

Una de las vías más utilizadas para obtenerla es a través de los lazos familiares, aunque el proceso varía en tiempo y complejidad según la categoría en la que se clasifique el solicitante.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece dos grandes categorías: Parientes Inmediatos y Preferencia de Familia.

Dos categorías, dos realidades

Para los Parientes Inmediatos, las visas están disponibles de manera inmediata, lo que acorta los tiempos de espera a unos meses. En esta categoría se incluyen:

Esposos e hijos menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses.

Padres de ciudadanos estadounidenses.

Huérfanos adoptados dentro o fuera del país.

El trámite se realiza mediante el Formulario I-130, en el que el ciudadano solicita la visa de inmigrante para su familiar, y el Formulario I-485, por el cual el beneficiario pide la residencia o ajuste de estatus si ya se encuentra en Estados Unidos con otra visa.

La categoría de Preferencia de Familia, en cambio, está sujeta a cupos anuales y largas listas de espera. Allí entran:

Hijos no casados de cualquier edad de ciudadanos estadounidenses.

Esposos e hijos menores de 21 años, o hijos adultos no casados, de residentes permanentes.

Hijos casados de ciudadanos estadounidenses, junto a sus cónyuges e hijos.

Hermanos de ciudadanos estadounidenses, junto a sus esposos e hijos menores.

En este grupo, los tiempos dependen del país de origen y pueden extenderse por años.

El Departamento de Estado publica mensualmente un boletín con las fechas disponibles para cada categoría, en función de la fecha en que USCIS recibió la petición inicial.

Requisitos adicionales y recientes cambios

Además de los formularios, los solicitantes deben presentar pruebas de la relación familiar, aprobar revisiones de antecedentes y cumplir con entrevistas y verificaciones que aseguren que los vínculos sean genuinos.

USCIS recomienda consultar a un abogado especializado en inmigración para evitar errores en el proceso.

En agosto pasado, USCIS anunció un endurecimiento de las reglas del programa de reunificación familiar.

Los cambios incluyen revisiones de antecedentes más estrictas, solicitudes adicionales de evidencia documental, nuevos criterios de elegibilidad para aceptar el Formulario I-130 y requisitos más severos en las entrevistas de visa.

La agencia justificó los cambios en el marco de la Orden Ejecutiva 14161, con la que busca garantizar mayor “integridad y seguridad” en los procesos migratorios.

"Esta guía mejorará la capacidad de USCIS para examinar los matrimonios y relaciones familiares que cualifican para garantizar que sean genuinos", explicó la institución.

Ajustes en la ciudadanía

Paralelamente, se conoció que USCIS prepara modificaciones en el examen de naturalización.

El director de la agencia, Joseph Edlow, sostuvo en una entrevista con The New York Times que la prueba actual "no es muy difícil" y que debería recuperar el rigor impuesto durante la administración Trump en 2020, que exigía responder 12 de 20 preguntas, en lugar del formato de 6 de 10 adoptado bajo Joe Biden en 2021.

El drama cubano: obstáculos impuestos por el castrismo

Si bien estas reglas afectan a inmigrantes de todo el mundo, para los cubanos el proceso adquiere un matiz particular.

El régimen castrista lleva décadas fragmentando a las familias a través de la represión política, el control de la movilidad y la manipulación de los antiguos permisos de salida y reunificación.

Miles de cubanos que buscan reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos deben enfrentar no solo los trámites legales en territorio norteamericano, sino también el bloqueo interno del propio Estado cubano, que históricamente ha dificultado o condicionado la emigración.

En este contexto, el camino hacia la residencia permanente por lazos familiares es visto como una salida para escapar del control del régimen. No obstante, la burocracia, los cambios en las reglas migratorias y las largas listas de espera pueden prolongar la separación durante años, alimentando un sufrimiento que es consecuencia directa del sistema represivo de La Habana.

Para muchos cubanos, obtener la residencia permanente no es solo un trámite migratorio: es una forma de romper definitivamente con la cárcel política en que se ha convertido la Isla y recuperar la unidad familiar que el castrismo ha destruido.

