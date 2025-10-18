Identifican a cubano fallecido en Uruguay: Familia busca apoyo para repatriar su cuerpo a la isla

Vídeos relacionados:

La comunidad cubana en Uruguay está de luto tras conocerse la identidad del joven que perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el martes 14 de octubre en la ruta 7, a la altura del kilómetro 82, en el departamento de Canelones.

La víctima fue identificada como Abel Luis Vázquez Licea, un cubano que había emigrado en busca de un futuro mejor y cuyo cuerpo su familia ahora intenta repatriar a Cuba.

El accidente, según informó la Policía Caminera uruguaya, se produjo cuando un automóvil que circulaba hacia el sur chocó con una camioneta tipo furgón en la que viajaban diez personas, nueve de ellas cubanas. En el siniestro, Abel perdió la vida en el lugar, mientras otros ocho compatriotas resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

La noticia del fallecimiento ha conmovido a la comunidad migrante. En redes sociales, amigos y familiares han compartido mensajes de despedida y han organizado una campaña en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y de repatriación del cuerpo.

“Su partida repentina ha dejado un inmenso vacío en su familia, amistades y todas las personas que tuvieron la dicha de conocerlo”, escribieron en la colecta. “Era una persona llena de vida, alegría y nobleza, siempre dispuesto a ayudar y a regalar una sonrisa.”

Hasta el momento, la iniciativa ha recaudado más de 1,300 dólares de los 2,000 que se necesitan para lograr que el cuerpo de Abel regrese a su tierra natal. Su familia, visiblemente afectada, ha pedido la solidaridad de la comunidad cubana dentro y fuera de Uruguay para poder darle una despedida digna.

“En nombre de la familia, agradeceremos eternamente su ayuda”, escribió uno de los organizadores en Facebook, junto a una imagen del joven.

La muerte de Abel Luis Vázquez Licea refleja una de las caras más dolorosas del éxodo cubano: la de quienes mueren lejos de casa, en países donde intentaban reconstruir sus vidas.

Su historia ha despertado empatía entre cientos de migrantes que reconocen en él el rostro de tantos compatriotas que partieron con la esperanza de un futuro distinto.

