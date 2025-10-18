Una joven cubana que regresó de Estados Unidos vivió uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre: el reencuentro con su perro después de dos años sin verse.

El video, compartido en TikTok por la usuaria @yanisleidy.grandi, muestra el instante en que la muchacha llega a la casa y su perro, al reconocerla, se vuelve loco de alegría. Corre hacia la reja, salta, mueve la cola sin parar y no deja de buscar su mano entre los barrotes. Cuando entra, él continúa emocionado mientras ella intenta acariciarle entre tanto salto.

Sobre las imágenes escribió una frase sencilla pero que lo dice todo: “Gracias por ese amor incondicional después de 2 años.”

El video, que ha circulado rápidamente entre cubanos dentro y fuera de la isla, despertó una ola de comentarios cargados de nostalgia. “Cuándo será mi día de estar con los míos”, escribió un usuario. “Cada vez que veo un video de estos lloro por desconocidos; qué alegría y a la vez nostalgia de estar lejos”, confesó otra persona.

Muchos aprovecharon para contar sus propias historias de despedidas y reencuentros. “Recordé a mi dálmata cuando volví a los dos años. Ya murió y no pude traerlo conmigo”, escribió una mujer.

La autora del video, identificada como Yany, respondió con serenidad y fe: “Todo llega, el tiempo de Dios es perfecto. No pierdas la fe.”

Más allá de las lágrimas y las sonrisas, la escena resume un sentimiento que muchos cubanos conocen bien: el de volver a casa y comprobar que, pese al tiempo y la distancia, el amor verdadero —como el de un perro por su dueño— nunca se olvida.

