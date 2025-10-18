Vídeos relacionados:

Lo que parecía el inicio de una historia de película llegó a su fin. Después de nueve meses juntos, Ana de Armas y Tom Cruise decidieron tomar caminos separados. Según publicó el diario británico Daily Mail, la ruptura fue en buenos términos y ambos mantienen una buena relación. “Tom y Ana lo pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha terminado. Siguen siendo buenos amigos”, aseguró una fuente cercana.

Todo comenzó el pasado 14 de febrero, cuando fueron vistos cenando en el Soho de Londres, precisamente en el Día de San Valentín. Aquella cita bastó para que los rumores se dispararan. Con el paso de los meses, las apariciones en público confirmaron lo evidente: había química. Desde escapadas nocturnas en Londres hasta la fiesta del 50 cumpleaños de David Beckham, los actores se mostraban cada vez más cercanos, aunque intentaban mantener su relación lejos de los focos.

Su última aparición juntos fue a finales de junio, disfrutando del sol y el mar a bordo de un yate en Menorca. Las imágenes, publicadas por la revista ¡Hola!, mostraban a una pareja relajada y sonriente. Sin embargo, tres meses después, los medios británicos confirmaron lo inevitable: la relación había terminado. “La chispa se apagó, pero se siguen queriendo”, aseguró una fuente al tabloide The Sun.

Durante su romance, Cruise no solo fue compañero sentimental, sino también una especie de guía para la actriz cubana, ayudándola a moverse con más seguridad en el competitivo mundo de Hollywood. Algunos medios llegaron a decir que el actor la acercó a la Cienciología, aunque Ana nunca habló del tema.

Poco después de la ruptura, Ana fue vista en un gimnasio de Santa Mónica junto al actor Miles Teller, compañero de Cruise en Top Gun: Maverick. Aunque algunos medios insinuaron una nueva historia, lo cierto es que ambos se marcharon por separado. Mientras tanto, Tom se concentra en su próxima gran producción, demostrando que sigue siendo uno de los grandes nombres del cine de acción.

A sus 37 años, Ana de Armas sigue enfocada en su carrera y en nuevos proyectos. Pese a este adiós, la actriz atraviesa un momento profesional brillante y demuestra, una vez más, que no necesita un final feliz para seguir siendo una de las estrellas más queridas de Hollywood.

