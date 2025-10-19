Familia pierde sus pertenencias en incendio provocado por explosión de motorina en Jobabo, Las Tunas

Vídeos relacionados:

Un incendio provocado por la explosión de una motorina durante la madrugada de este domingo en una casa en Jobabo, Las Tunas, dejó pérdidas materiales a sus residentes, quienes lograron salvar sus vidas al salir a tiempo de la vivienda.

El fuego se desató alrededor de las cinco de la mañana en el reparto Batey 2, cuando explotó la batería de una moto eléctrica que se encontraba en la sala de la casa, informó la emisora Radio Cabaniguán.

Captura de Facebook/Radio Cabaniguán Jobabo Las Tunas Cuba

Casi de inmediato, las llamas de gran intensidad destruyeron los bienes de Maritza Chong y su familia, pero tanto ella como los otros tres moradores están “en perfecto estado de salud”, precisó la nota.

Según el reporte, la estructura del inmueble “no sufrió daños significativos”, aunque la fuerza de la explosión arrancó las puertas de salida y de una habitación del inmueble, y el fuego dañó los principales equipos electrodomésticos: refrigerador, televisores, split y otros, además de un fogón de gas, utensilios de cocina, muebles y ropas. La motorina quedó completamente calcinada.

Foto tomada de Facebook/Radio Cabaniguán Jobabo Las Tunas Cuba

Lo más leído hoy:

La información destaca que la rapidez de Chong fue determinante para “evitar una tragedia mayor”. La mujer se dio cuenta del incendio y alertó enseguida a sus familiares, logrando salir todos de la casa con prontitud.

Foto tomada de Facebook/Radio Cabaniguán Jobabo Las Tunas Cuba

Los vecinos avisaron a los bomberos, que acudieron con agilidad y extinguieron el fuego. También se presentaron en el lugar autoridades locales, que se interesaron por las “necesidades más urgentes” de la familia, como “un lugar donde pernoctar, el acceso a agua para la limpieza y la ayuda inmediata que podría brindar la asistencia social”, indicó la emisora radial.

Este es el tercer incendio que se ha registrado en Jobabo en 2025 debido a la explosión de baterías de litio de motorinas, confirmó Radio Cabaniguán.

La familia afectada por el fuego aseguró que la batería no estaba conectada a la corriente eléctrica. De cualquier manera, el incidente vuelve a alertar sobre el peligro latente que representan los vehículos eléctricos en Cuba, y en particular las motorinas, involucradas en decenas de incendios en los últimos años, muchos de ellos dentro de viviendas y con desenlace fatal.

La frecuencia y gravedad de estos eventos han incrementado la preocupación entre los dueños de los vehículos, la ciudadanía en general y las autoridades, y alertan acerca de la necesidad de que se establezcan regulaciones más estrictas e impulsen campañas de concienciación sobre su utilización segura.

Especialistas señalan como causas frecuentes de las explosiones de motorinas las condiciones eléctricas inestables -ya habituales en el país debido a los crónicos problemas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)-, la sobrecarga de las baterías y su manipulación inadecuada.

Las autoridades han insistido en que debe evitarse cargar las baterías durante toda la noche y sin supervisión, hay que desconectarlas una vez hayan cargado al 100% y deben ser reparadas únicamente por técnicos especializados y certificados.

También han recomendado utilizar siempre el cargador original proporcionado por el fabricante, debido a que “los cargadores genéricos o incompatibles pueden dañar la batería y causar incendios”.

Preguntas frecuentes sobre incendios de motorinas en Cuba