Vecinos de Bayamo cargan ataúd de un anciano en medio de inundaciones por huracán Melissa

Vecinos del Reparto Ojeda, en Bayamo (Granma), tuvieron que sacar y cargar a pie el ataúd de un anciano fallecido porque no llegó carro fúnebre y el agua dentro de la vivienda del difunto alcanzó cerca de 1,80 metros de altura.

En uno de los episodios más dramáticos que dejan las inundaciones asociadas al huracán Melissa en el oriente de Cuba, el cadáver del anciano debió ser trasladado por sus conciudadanos, como reportó el internauta Hermes Yasell-CubaFace.

El señor, cuya identidad no ha trascendido, habría fallecido por una de las arbovirosis que circulan en Cuba.

Las primeras imágenes difundidas desde la capital granmense mostraron calles convertidas en ríos, árboles derribados y ráfagas de viento que complicaron los traslados de emergencia.

Videos publicados por perfiles oficialistas documentaron postes eléctricos inclinados, avenidas anegadas frente a edificios públicos y barrios residenciales bajo el agua, un escenario que explica la imposibilidad del servicio fúnebre en el caso del Reparto Ojeda.

De acuerdo con reportes locales, las lluvias más intensas en la provincia de Granma se concentraron en los municipios de Jiguaní (159 mm), Guisa (123 mm), Bayamo (117 mm), Media Luna (112 mm) y Cauto Cristo (107 mm).

Tres embalses —Paso Malo (Bartolomé Masó), Corojo (Guisa) y Derivadora Vicana (Media Luna)— vertían agua, elevando el riesgo de nuevas crecidas y complicando la respuesta a las urgencias provocadas por las inundaciones.

En paralelo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) situó a Melissa a las 2:00 p. m. EDT del miércoles 29 de octubre con vientos máximos sostenidos de 100 mph (155 km/h), en movimiento hacia el noreste a 15 mph (24 km/h) y presión mínima de 974 mb.

Continuaban en vigor avisos de huracán para el sureste y centro de las Bahamas, Bermudas y para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas; además, había avisos de tormenta tropical para Haití, Camagüey (Cuba) y las Islas Turcas y Caicos.

El NHC alertó sobre lluvias de 10–20 pulgadas —con picos de 25 sobre terreno montañoso— en el este de Cuba y una peligrosa marejada ciclónica en el sureste de Bahamas.

Captura de Facebook

Las condiciones en tierra se tradujeron en episodios críticos como el traslado a hombros del féretro en Bayamo, pero también en derrumbes parciales, interrupciones del servicio eléctrico y peligrosidad en la vía por cables caídos y escombros arrastrados por la corriente.

Aun cuando los pronósticos apuntaban a un desplazamiento más rápido de Melissa hacia el noreste, la humedad remanente seguía alimentando chubascos y manteniendo elevados los niveles de los ríos, mientras los embalses vertían y las autoridades locales pedían extremar la precaución.

En este contexto, los servicios meteorológicos y de protección civil insistieron en que la población permaneciera en lugares seguros y evitara transitar por áreas inundadas, recordando que las marejadas y las lluvias intensas continuaban impactando franjas del oriente cubano.

La combinación de precipitaciones persistentes, vientos en racha y saturación de suelos sostuvo la emergencia en Granma durante la jornada, con énfasis en Bayamo y su entorno, donde se registraron algunas de las escenas más dramáticas del temporal.