Eduardo Antonio se emociona hasta las lágrimas al cantar para su mamá: "Nunca te olvidaré"

Una noche cargada de emociones vivió Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”, durante su más reciente presentación en El Rey del Lechón este fin de semana Miami, cuando no pudo contener las lágrimas al dedicar una canción a su madre, Olguita, recientemente fallecida.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, el artista cubano interpretó “¿Por qué te tengo que olvidar?”, un tema de José Feliciano, en honor a la mujer que fue su mayor inspiración y apoyo a lo largo de su carrera.

“Nunca te olvidaré, mamita”, escribió junto al video en el que se ve al borde del llanto, mientras el público lo acompañaba con aplausos y muestras de cariño.

Ni la lluvia que caía sobre el escenario impidió que El Divo entregara su alma a la música y a su gente, en una actuación que se convirtió en un homenaje lleno de amor y nostalgia.

La mamá de Eduardo Antonio falleció la pasada semana en Cuba a causa del dengue y el artista no puso viajar a la isla para despedirse de ella.