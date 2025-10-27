Eduardo Antonio se emociona hasta las lágrimas al cantar para su mamá: "Nunca te olvidaré"

Una noche cargada de emociones vivió Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”, durante su más reciente presentación en El Rey del Lechón este fin de semana Miami, cuando no pudo contener las lágrimas al dedicar una canción a su madre, Olguita, recientemente fallecida.
Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, el artista cubano interpretó “¿Por qué te tengo que olvidar?”, un tema de José Feliciano, en honor a la mujer que fue su mayor inspiración y apoyo a lo largo de su carrera.
“Nunca te olvidaré, mamita”, escribió junto al video en el que se ve al borde del llanto, mientras el público lo acompañaba con aplausos y muestras de cariño.
Ni la lluvia que caía sobre el escenario impidió que El Divo entregara su alma a la música y a su gente, en una actuación que se convirtió en un homenaje lleno de amor y nostalgia.
La mamá de Eduardo Antonio falleció la pasada semana en Cuba a causa del dengue y el artista no puso viajar a la isla para despedirse de ella.
Preguntas frecuentes sobre Eduardo Antonio y su emotivo homenaje a su madre
¿Por qué Eduardo Antonio no pudo viajar a Cuba para despedirse de su madre?
Eduardo Antonio no pudo viajar a Cuba para despedirse de su madre debido a las limitaciones de vuelos disponibles hacia la isla. Su madre, Olguita, falleció a causa del dengue, y el artista expresó su dolor y despedida a través de las redes sociales.
¿Cómo homenajeó Eduardo Antonio a su madre durante su presentación?
Durante su presentación en Miami, Eduardo Antonio dedicó la canción “¿Por qué te tengo que olvidar?” de José Feliciano a su madre, quien fue su mayor inspiración. El artista no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre, recientemente fallecida, mientras el público lo acompañaba con aplausos y muestras de cariño.
¿Qué mensaje compartió Eduardo Antonio en redes sociales tras la muerte de su madre?
Eduardo Antonio compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus seguidores durante la enfermedad de su madre. Expresó su profundo dolor por su pérdida y prometió seguir adelante con la fortaleza que ella le enseñó, honrando su legado tanto personal como artísticamente.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.