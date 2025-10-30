Huracán Melissa deja al menos 49 muertos en el Caribe

Vídeos relacionados:

El huracán Melissa, uno de los más poderosos en más de un siglo, ha dejado al menos 49 personas muertas en el Caribe tras su paso devastador por Haití, Jamaica y Cuba, según reportes oficiales y de organismos internacionales.

En Haití se vivieron las peores consecuencias, con 40 fallecidos y 10 personas desaparecidas, mientras que en Jamaica – donde Melissa se convirtió en la peor tormenta en 174 años – los muertos llegaron a ocho. En República Dominicana se reportó la muerte de una persona y un desaparecido, reportó el medio El País con información de BBC, citando datos de la agencia de noticias AP.

El ministro de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres de Jamaica, Desmond McKenzie, confirmó este miércoles que al menos cuatro personas, tres hombres y una mujer, fallecieron en Black River, en Saint Elizabeth, donde tocó tierra el martes el huracán Melissa con categoría 5, en el suroeste del país, expuso Telemundo.

Asimismo, autoridades de la Iglesia católica confirmaron este miércoles la muerte de una persona durante el demoledor paso del huracán Melissa por la localidad de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba.

Haití quedó muy golpeado

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos advirtió que Haití enfrenta un riesgo extremo debido a su precaria infraestructura y vulnerabilidad ambiental, lo que podría generar “daños extensos y aislamiento de comunidades”.

El organismo señaló que Melissa ha causado inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en buena parte del país, donde las autoridades locales carecen de medios para evacuar o asistir a los damnificados.

Jamaica sin electricidad y con daños masivos

En Jamaica, los vientos de 185 mph (295 km/h) dejaron gran parte del país sin energía eléctrica, especialmente en la zona de Montego Bay.

El paso del ojo de Melissa sobre la isla causó derrumbes, daños estructurales y cortes totales de comunicación, además de la destrucción de infraestructuras costeras y agrícolas.

Cuba bajo lluvias torrenciales y sin electricidad

En el oriente de Cuba, donde el huracán tocó tierra en la madrugada del miércoles, las autoridades reportan inundaciones severas, apagones totales y miles de evacuados.

Los daños en Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma son considerables, con barrios enteros bajo el agua y derrumbes en zonas montañosas.

El Consejo de Defensa Nacional mantiene el estado de alarma, mientras los meteorólogos advierten que las lluvias continuarán durante la jornada con acumulados que podrían superar 25 pulgadas en zonas altas.

Los expertos anticipan que el fenómeno seguirá provocando marejadas peligrosas y lluvias torrenciales a su paso por el Atlántico occidental.

Con su saldo trágico y la destrucción generalizada, Melissa ya figura entre los huracanes más letales de las últimas décadas en el Caribe, un recordatorio devastador de la fragilidad de la región ante el cambio climático y la falta de infraestructura resiliente.