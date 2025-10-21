Este batey sorprende con el recurso que tienen para cocinar: “Son privilegiados en Cuba”

Un video de la creadora de contenidos Leyanet Pérez Orellana (@leyaorellana) causó sorpresa entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

La influencer visitó el pueblo de Las Minas, en el municipio de Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, y mostró una realidad poco común en Cuba: los vecinos cocinan con gas natural que fluye directamente por tuberías desde los pozos de petróleo cercanos.

“Aquí el gas no falta. Lo tienen por tuberías como si fuera el agua de la calle”, relató en su video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios de asombro. Los habitantes de Las Minas encienden sus fogones con facilidad, algo impensable en la mayoría de los hogares cubanos, donde el gas es un bien escaso y muchos pasan meses sin recibirlo.

Mientras en casi todo el país las familias dependen del carbón, la leña o las hornillas eléctricas, los residentes de Las Minas disfrutan de un suministro constante gracias a un pequeño gaseoducto local.

“Cuba es una caja de sorpresas”, comentó un usuario, mientras otro destacó: “Qué maravilla, alguien que muestra algo bueno del campo cubano”.

En tiempos de apagones y escasez, este batey espirituano parece tener una suerte de "privilegio divino" dentro de la isla.