Este batey sorprende con el recurso que tienen para cocinar: “Son privilegiados en Cuba”

Un video de la creadora de contenidos Leyanet Pérez Orellana (@leyaorellana) causó sorpresa entre los cubanos dentro y fuera de la isla.
La influencer visitó el pueblo de Las Minas, en el municipio de Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, y mostró una realidad poco común en Cuba: los vecinos cocinan con gas natural que fluye directamente por tuberías desde los pozos de petróleo cercanos.
“Aquí el gas no falta. Lo tienen por tuberías como si fuera el agua de la calle”, relató en su video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios de asombro. Los habitantes de Las Minas encienden sus fogones con facilidad, algo impensable en la mayoría de los hogares cubanos, donde el gas es un bien escaso y muchos pasan meses sin recibirlo.
Mientras en casi todo el país las familias dependen del carbón, la leña o las hornillas eléctricas, los residentes de Las Minas disfrutan de un suministro constante gracias a un pequeño gaseoducto local.
“Cuba es una caja de sorpresas”, comentó un usuario, mientras otro destacó: “Qué maravilla, alguien que muestra algo bueno del campo cubano”.
En tiempos de apagones y escasez, este batey espirituano parece tener una suerte de "privilegio divino" dentro de la isla.
Preguntas frecuentes sobre el suministro de gas y la crisis energética en Cuba
¿Cómo es posible que los habitantes de Las Minas, Cabaiguán, tengan acceso a gas natural?
Los habitantes de Las Minas tienen acceso a gas natural gracias a un pequeño gaseoducto local que transporta el gas desde pozos de petróleo cercanos. Este sistema les permite tener un suministro constante de gas, a diferencia de la mayoría de las familias cubanas que enfrentan escasez de este recurso.
¿Cuál es la situación actual del suministro de gas en Cuba?
Cuba enfrenta una severa crisis de suministro de gas licuado, obligando a muchas familias a recurrir a métodos alternativos como cocinar con leña o carbón. La escasez se ha intensificado desde finales de 2024, con largas filas y procedimientos complicados para adquirir este recurso esencial.
¿Qué alternativas utilizan los cubanos ante la falta de gas y electricidad?
Ante la falta de gas y electricidad, muchos cubanos recurren a cocinar con leña o carbón, a menudo improvisando fogones con materiales reciclados. Esta situación ha llevado a un aumento en la tala de árboles, agravando la deforestación en el país.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis energética en Cuba afecta gravemente la vida cotidiana, provocando apagones prolongados y escasez de recursos básicos como el gas y el agua. Las familias deben adaptarse a estas condiciones, a menudo cocinando en horarios inusuales y reduciendo la cantidad de comidas diarias.
