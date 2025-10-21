“Llegó el que no olvidas”: Pregón de un cubano arrasa en redes sociales

Un vendedor de pan en La Habana se ha convertido en sensación en redes sociales gracias a su peculiar pregón: “Y llegó el que no olvidas. Abre la puerta que te está tocando el amor de tu vida: ¡El pan!”.
El video fue difundido por el creador de contenidos cubano Jhonan Romeu Lores (@romeo_lamaravilla_), quien quiso destacar la labor de este trabajador por cuenta propia que recorre las calles vendiendo pan de una libra, a 200 pesos, para ganarse la vida con esfuerzo y alegría.
“El poder de las redes sociales”, escribió Romeu al compartir el video, que ya supera las 500 mil reproducciones entre TikTok, Facebook e Instagram en apenas unos días.
El carismático vendedor, oriundo de Coco Solo, en el municipio habanero de Marianao, ha despertado simpatía entre los usuarios por su energía y creatividad a la hora de anunciar su producto.
Varios seguidores incluso han compartido videos propios imitando su estilo y pregón que está inspirado en un tema musical de los reguetoneros cubanos Charly y Johayron.
El fenómeno demuestra una vez más cómo las redes sociales pueden convertirse en una poderosa herramienta para visibilizar historias reales, de esfuerzo y optimismo, en medio de la dura realidad que vive el pueblo cubano.
Preguntas frecuentes sobre la viralidad de vendedores cubanos en redes sociales
¿Por qué se ha vuelto viral el pregón del vendedor de pan en La Habana?
El pregón del vendedor de pan en La Habana se ha vuelto viral debido a su carisma y creatividad al anunciar su producto. El vendedor utiliza un ingenioso pregón inspirado en un tema musical de los reguetoneros cubanos Charly y Johayron, lo que ha capturado la atención de muchos en las redes sociales.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la visibilidad de historias cubanas como la del vendedor de pan?
Las redes sociales son una herramienta poderosa para visibilizar historias reales y conmovedoras de Cuba. Permiten que historias de esfuerzo y optimismo, como la del vendedor de pan, se difundan rápidamente, mostrando la realidad cotidiana de muchos cubanos y generando empatía a nivel internacional.
¿Cómo impacta la creatividad de los vendedores ambulantes en Cuba?
La creatividad de los vendedores ambulantes en Cuba es fundamental para captar la atención y simpatía de los clientes. Vendedores como el de pan o "Papito el caramelero" utilizan pregones ingeniosos que no solo los ayudan a vender sus productos, sino que también proporcionan un momento de alegría y entretenimiento en medio de las dificultades que enfrenta el pueblo cubano.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.