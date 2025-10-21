“Llegó el que no olvidas”: Pregón de un cubano arrasa en redes sociales

Un vendedor de pan en La Habana se ha convertido en sensación en redes sociales gracias a su peculiar pregón: “Y llegó el que no olvidas. Abre la puerta que te está tocando el amor de tu vida: ¡El pan!”.

El video fue difundido por el creador de contenidos cubano Jhonan Romeu Lores (@romeo_lamaravilla_), quien quiso destacar la labor de este trabajador por cuenta propia que recorre las calles vendiendo pan de una libra, a 200 pesos, para ganarse la vida con esfuerzo y alegría.

“El poder de las redes sociales”, escribió Romeu al compartir el video, que ya supera las 500 mil reproducciones entre TikTok, Facebook e Instagram en apenas unos días.

El carismático vendedor, oriundo de Coco Solo, en el municipio habanero de Marianao, ha despertado simpatía entre los usuarios por su energía y creatividad a la hora de anunciar su producto.

Varios seguidores incluso han compartido videos propios imitando su estilo y pregón que está inspirado en un tema musical de los reguetoneros cubanos Charly y Johayron.

El fenómeno demuestra una vez más cómo las redes sociales pueden convertirse en una poderosa herramienta para visibilizar historias reales, de esfuerzo y optimismo, en medio de la dura realidad que vive el pueblo cubano.