Vecinos del reparto Prieto en Camagüey denuncian tupición desde hace más de tres meses

Vecinos del Reparto Prieto, en la ciudad de Camagüey, denunciaron que llevan más de tres meses afectados por una tupición en la calle Longitudinal, entre 2da y Final, sin que las autoridades locales hayan ofrecido una solución.

La denuncia fue publicada en Facebook por el periodista independiente José Luis Tan Estrada, quien compartió un video que muestra las condiciones insalubres en que viven los residentes, con aguas negras desbordadas que corren frente a las viviendas y generan un foco de enfermedades.

En las imágenes, una vecina explicó la gravedad del problema: “Tenemos una grave situación con esta tupición hace más de tres meses y aquí no ha venido nadie. En esta vivienda vive una mamá con dos niños chiquitos que están con fiebre, y otra vecina también con su niña enferma por el virus que anda. Yo hice el reporte, es el número 84, pero nadie ha venido. En las bañaderas de las casas ya está saliendo el agua con heces fecales, esto es peor que el virus”, denunció la mujer.

Los afectados pertenecen al Consejo Popular Cándido González y aseguran haber reportado el problema en múltiples ocasiones, sin recibir atención ni respuesta por parte de los servicios de acueducto o comunales. “Dicen que si el petróleo, que si el cuento de la buena pipa, pero aquí nadie ha venido”, añadió la vecina.

La situación ocurre en un contexto crítico: en Camagüey se confirmaron recientemente casos de chikungunya y posible virus de Oropouche, según un mensaje interno del sistema de Salud que advertía sobre el aumento de pacientes febriles y pedía reforzar la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, las autoridades mantienen silencio oficial frente al brote.

Las aguas estancadas y el colapso del drenaje en barrios como el Reparto Prieto aumentan el riesgo sanitario, al propiciar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y el chikungunya, en una provincia ya golpeada por el deterioro de los servicios públicos.

Problemas similares se repiten en otras regiones del país. En Ciro Redondo, Ciego de Ávila, los vecinos denunciaron recientemente que viven rodeados de aguas residuales desde hace más de un mes, sin respuesta del gobierno ni del sistema de acueducto, lo que evidencia un colapso nacional en el saneamiento y la gestión comunal.

Mientras el régimen cubano guarda silencio ante las crecientes denuncias ciudadanas, las familias más vulnerables enfrentan condiciones de insalubridad extremas, niños enfermos y la amenaza constante de nuevas epidemias.