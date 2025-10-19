En medio de crisis sanitaria, vecinos de Ciro Redondo viven hace más de un mes rodeados de agua de fosa

Las aguas de fosa mantienen el barrio inundado, frente a la inacción del gobierno

Vecinos del municipio avileño de Ciro Redondo aseguran vivir entre aguas pestilentes y larvas desde hace más de un mes, sin respuesta del gobierno ni del acueducto, pese a reiteradas quejas y promesas incumplidas.

Una denuncia publicada por la vecina Dayelín Salazar Reyna en la página de Facebook Revolico Ciro Redondo, muestra la situación insalubre que enfrentan los residentes del plan cañero en ese municipio.

Captura de Facebook/Dayelín Salazar Reyna

Según explicó, las aguas de fosa se han desbordado detrás de los edificios y mantienen al barrio inundado desde hace más de un mes.

“Da vergüenza tener en este municipio gobierno cuando las personas van a dar inquietudes que afectan al pueblo y no escuchen ni hagan nada”, escribió Salazar en la propia red social, acompañado con otro video de las aguas negras estancadas y la presencia de larvas.

Aseguró que los vecinos acudieron varias veces al gobierno local y a Acueducto, pero solo reciben evasivas: “Dicen que esto no pertenece a nada en este municipio”.

Captura de Facebook/Dayelín Salazar Reyna

Las imágenes difundidas revelan un foco potencial de enfermedades en medio de la actual crisis sanitaria.

“Es una pudrición lo que hay, y todos enfermándonos de dengue con la peste que tiene eso, no hay quien esté cerca”, denunció Liuba Camejo Glen, otra residente del área.

Los afectados acusan a las autoridades municipales de desidia e incompetencia. “Hace un mes que llevamos esperando por respuesta, no hacen nada. Yo no sé para qué tenemos gobierno si no resuelven nada, todo es una mentira tras otra”, añadió Salazar.

Mientras tanto, el agua contaminada sigue acumulándose a pocos metros de las viviendas, sin que el municipio ni el sistema de acueducto tomen medidas efectivas para resolver el vertimiento.

Justamente, Ciego de Ávila se encuentra en zona de alarma epidemiológica debido al incremento sostenido de pacientes febriles y la circulación simultánea de virus como el dengue, la chikungunya y la fiebre de Oropouche, según informaron autoridades sanitarias locales.

“Ya en Matanzas quedan pocos por caer con alguna arbovirosis”, escribió la periodista Yirmara Torres Hernández en una publicación que retrata el colapso sanitario y humano que vive la provincia ante la expansión del chikungunya.

Varios hospitales en la isla enfrentan un colapso por el aumento de casos de dengue, chikungunya, así como enfermedades digestivas, a lo cual se suma la falta de medicamentos y personal médico sobrecargado por la crisis sanitaria.

Días atrás, especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), en La Habana, explicaron algunas de las razones detrás del repunte del chikungunya y el dengue en Cuba.

Entre las principales causas mencionaron la urbanización no planificada, las dificultades en el abasto de agua y las condiciones climáticas, especialmente el aumento de las temperaturas, que aceleran la replicación del virus y hacen que el mosquito transmisor se vuelva infectivo en menos tiempo.

No se mencionó, sin embargo, los prolongados apagones que padece la inmensa mayoría de la población cubana, que condena a las familias a pasar noches y madrugadas sin equipos de climatización o ventiladores.

Tampoco se hizo alusión al colapso de los servicios comunales y las fallas en la recogida de basura, al igual que el persistente estado de insalubridad en numerosos barrios de ciudades cubanas.

