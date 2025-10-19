En medio de crisis sanitaria, vecinos de Ciro Redondo viven hace más de un mes rodeados de agua de fosa

Vecinos del municipio avileño de Ciro Redondo aseguran vivir entre aguas pestilentes y larvas desde hace más de un mes, sin respuesta del gobierno ni del acueducto, pese a reiteradas quejas y promesas incumplidas.
Una denuncia publicada por la vecina Dayelín Salazar Reyna en la página de Facebook Revolico Ciro Redondo, muestra la situación insalubre que enfrentan los residentes del plan cañero en ese municipio.
Según explicó, las aguas de fosa se han desbordado detrás de los edificios y mantienen al barrio inundado desde hace más de un mes.
“Da vergüenza tener en este municipio gobierno cuando las personas van a dar inquietudes que afectan al pueblo y no escuchen ni hagan nada”, escribió Salazar en la propia red social, acompañado con otro video de las aguas negras estancadas y la presencia de larvas.
Aseguró que los vecinos acudieron varias veces al gobierno local y a Acueducto, pero solo reciben evasivas: “Dicen que esto no pertenece a nada en este municipio”.
Las imágenes difundidas revelan un foco potencial de enfermedades en medio de la actual crisis sanitaria.
“Es una pudrición lo que hay, y todos enfermándonos de dengue con la peste que tiene eso, no hay quien esté cerca”, denunció Liuba Camejo Glen, otra residente del área.
Los afectados acusan a las autoridades municipales de desidia e incompetencia. “Hace un mes que llevamos esperando por respuesta, no hacen nada. Yo no sé para qué tenemos gobierno si no resuelven nada, todo es una mentira tras otra”, añadió Salazar.
Mientras tanto, el agua contaminada sigue acumulándose a pocos metros de las viviendas, sin que el municipio ni el sistema de acueducto tomen medidas efectivas para resolver el vertimiento.
Justamente, Ciego de Ávila se encuentra en zona de alarma epidemiológica debido al incremento sostenido de pacientes febriles y la circulación simultánea de virus como el dengue, la chikungunya y la fiebre de Oropouche, según informaron autoridades sanitarias locales.
“Ya en Matanzas quedan pocos por caer con alguna arbovirosis”, escribió la periodista Yirmara Torres Hernández en una publicación que retrata el colapso sanitario y humano que vive la provincia ante la expansión del chikungunya.
Varios hospitales en la isla enfrentan un colapso por el aumento de casos de dengue, chikungunya, así como enfermedades digestivas, a lo cual se suma la falta de medicamentos y personal médico sobrecargado por la crisis sanitaria.
Días atrás, especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), en La Habana, explicaron algunas de las razones detrás del repunte del chikungunya y el dengue en Cuba.
Entre las principales causas mencionaron la urbanización no planificada, las dificultades en el abasto de agua y las condiciones climáticas, especialmente el aumento de las temperaturas, que aceleran la replicación del virus y hacen que el mosquito transmisor se vuelva infectivo en menos tiempo.
No se mencionó, sin embargo, los prolongados apagones que padece la inmensa mayoría de la población cubana, que condena a las familias a pasar noches y madrugadas sin equipos de climatización o ventiladores.
Tampoco se hizo alusión al colapso de los servicios comunales y las fallas en la recogida de basura, al igual que el persistente estado de insalubridad en numerosos barrios de ciudades cubanas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Ciro Redondo, Cuba
¿Cuál es la situación actual en Ciro Redondo respecto a las aguas residuales?
Vecinos de Ciro Redondo llevan más de un mes rodeados de aguas de fosa, lo que ha generado un foco de insalubridad sin que el gobierno ni el acueducto ofrezcan soluciones efectivas. La situación ha propiciado la proliferación de enfermedades en medio de una crisis sanitaria generalizada en Cuba.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis sanitaria en Ciego de Ávila?
Hasta el momento, las autoridades no han implementado medidas efectivas para resolver la acumulación de aguas residuales en Ciro Redondo, a pesar de las denuncias de los vecinos. La situación forma parte de un panorama más amplio de desidia gubernamental, reflejado en la falta de recursos para el saneamiento y el control de vectores.
¿Cómo está afectando la crisis sanitaria a la salud pública en la provincia de Ciego de Ávila?
Ciego de Ávila está en zona de alarma epidemiológica debido a la presencia de enfermedades como el dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche. La combinación de aguas estancadas, falta de fumigación y servicios colapsados ha empeorado la situación sanitaria, aumentando el riesgo de contagio entre los residentes.
¿Qué papel juega el sistema de salud cubano ante la actual crisis sanitaria?
El sistema de salud cubano enfrenta un colapso, reflejado en la falta de medicamentos, personal médico sobrecargado y hospitales desbordados. La respuesta estatal ha sido insuficiente, con recursos limitados para acciones de fumigación y saneamiento, dejando a la población en una situación vulnerable ante la crisis sanitaria.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.