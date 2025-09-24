Denuncian rotura de alcantarillado en municipio de Matanzas: “Al gobierno no le importa el pueblo”

Vídeos relacionados:

Una grave situación de insalubridad ha sido denunciada en el municipio de Los Arabos, en la provincia de Matanzas, donde una tubería de desagüe rota lleva meses sin recibir solución.

La denuncia fue enviada al periodista independiente Mario J. Pentón, quien la publicó en sus redes sociales con imágenes del deterioro en el entorno.

Imágenes del salidero y basura en la calle / Facebook Mario J. Pentón

Según el testimonio recibido, cada vez que llueve con intensidad, las aguas residuales inundan las viviendas cercanas, afectando directamente la salud y las condiciones de vida de los vecinos. “Así lleva un barrio meses con esta tubería de desagüe partida y no le dan solución”, escribió el denunciante.

El presidente del gobierno municipal pasa a diario por el lugar, pero la única respuesta que ha ofrecido hasta ahora es que “le pasarán una varilla para limpiarlo”, una declaración que ha sido interpretada como un reflejo del desinterés institucional.

El problema no es nuevo ni aislado. Residentes de la zona afirman que muchas personas del barrio padecen enfermedades asociadas a la proliferación de mosquitos y aguas contaminadas.

A esto se suma la cercanía de la zona afectada con el lugar donde recientemente estuvo de visita el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. “Evitaron pasar por esa zona, claro está”, agregó la denuncia.

La publicación de Pentón provocó una oleada de reacciones ciudadanas en redes sociales, donde muchos calificaron la situación como parte de un abandono sistemático del país. “Eso no es solo en Los Arabos, es en toda Cuba”, escribió un usuario.

Otros señalaron: “Cuánta miseria, y a nadie le importa” o “Por eso hay tantas enfermedades raras” en relación al brote de chikungunya que se intensifica en Matanzas.

Uno de los comentarios más repetidos fue: “Al gobierno no le importa el pueblo”, resumen amargo del sentir generalizado ante la falta de respuesta oficial.

La crisis sanitaria en Cuba está en aumento

Esta denuncia se produce apenas unos días después de que el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, reconociera públicamente el colapso sanitario en la capital del país. En una publicación en su cuenta de Facebook, admitió que “la basura está regada por toda La Habana”.

Describió cómo, tras las recientes lluvias, los residuos flotaban por las calles, las aceras y se mezclaban “con el lodo y con la vida”. Calificó la situación como “un riesgo sanitario, ambiental, social y espiritual”.

El funcionario advirtió que no basta con brigadas y camiones recolectores. Se necesita un cambio estructural que involucre a comunidades e instituciones.

Sin embargo, fuera de La Habana, los mismos problemas se repiten. La mezcla de lluvias, basura, aguas contaminadas y abandono oficial ha creado un escenario peligroso para la salud pública en todo el país. Mientras tanto, crece la frustración de los ciudadanos, que denuncian y señalan, pero no reciben respuestas efectivas del Estado.

