Aguas albañales inundan policlínico de Coco y Rabí, en La Habana

Las intensas lluvias caídas el pasado 9 de octubre en La Habana provocaron una grave inundación de aguas albañales en el policlínico Coco y Rabí, también conocido como Clínica Acción Médica, ubicado en el municipio 10 de Octubre.
En videos publicados por el activista Orlando Ramírez Cutiño en redes sociales, se observa cómo el agua sucia, de tono oscuro y fuerte olor, irrumpió en las salas del centro médico mientras los pacientes permanecían allí.
Algunos se encontraban en camillas, otros sentados, con los pies levantados para evitar el contacto directo con el agua contaminada, que llegaba por los tobillos.
“Miren cómo se inundó el policlínico de Coco y Rabí en 10 de Octubre”, comentó Ramírez Cutiño al compartir los videos. Denunció la falta de condiciones mínimas de higiene en el centro donde su esposa se encontraba recibiendo un suero.
Las imágenes ponen en evidencia los problemas estructurales y de drenaje que afectan a ese centro de salud y los alrededores, agravados por las lluvias y la desatención gubernamental.
“Después no quieren que haya dengue, chikunguña y cuanta cosa rara hay en este país”, expresó el activista, visiblemente indignado por la exposición a enfermedades derivadas de la insalubridad.
El suceso ha generado numerosas críticas en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan el deterioro del sistema sanitario cubano y la falta de respuesta efectiva ante emergencias de este tipo.
Problemas de Inundaciones y Salud en La Habana
