José Daniel Ferrer lanza desde Miami una red de apoyo económico para presos políticos cubanos

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, recién exiliado en Estados Unidos, anunció este martes que comenzará a enviar ayudas económicas a familiares de presos políticos en Cuba, gracias a la colaboración de exiliados como el exprisionero político Pedro Guerra.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Ferrer agradeció el respaldo de “cubanos patriotas como Pedro Guerra” y pidió al exilio sumarse a la iniciativa solidaria. Señaló que los presos políticos “necesitan apoyo y acompañamiento político, espiritual y económico”, y afirmó que “sin solidaridad real y efectiva, no hay causa que triunfe, por justa que sea”.

El opositor explicó que los fondos serán canalizados directamente a través de contactos familiares en la isla y ofreció un número telefónico en Estados Unidos para quienes deseen colaborar. “Quien quiera ayudar a un preso político, que me contacte y lo pondré en comunicación con el familiar que le atiende”, indicó.

Reencuentro con un histórico del exilio

El anuncio estuvo acompañado de un video grabado en Miami, donde Ferrer aparece junto a Pedro Guerra, a quien describió como “hermano de lucha” y uno de los primeros cubanos que enfrentaron “la tiranía desde los primeros tiempos”. En sus palabras, Ferrer destacó que los veteranos de la oposición “iniciaron el camino de la lucha por la libertad” y aseguró que los nuevos exiliados “continúan por esa senda”.

“Creo que estamos cada vez más cerca de la meta final: la libertad de Cuba y el fin de la oprobiosa tiranía que tanto daño ha causado a nuestra patria”, afirmó el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Un compromiso que se mantiene desde el exilio

El mensaje de Ferrer forma parte de una serie de pronunciamientos recientes en los que ha reafirmado su compromiso con la lucha contra el régimen cubano desde Estados Unidos. Días atrás, en declaraciones a CiberCuba, calificó a Miguel Díaz-Canel como “el rostro del colapso del castrismo” y aseguró que Raúl Castro sigue detentando el poder real en la isla a través de la cúpula militar y empresarial de GAESA.

En otra reciente aparición, Ferrer visitó al exprisionero político Miguel Sigler Amaya en un hospital de Florida, donde expresó su respaldo a uno de los opositores históricos de la “Primavera Negra” y reiteró que su exilio no significa el fin de su activismo.

El propio gobierno de Estados Unidos desmintió haber negociado con el régimen cubano la salida de Ferrer, después de que la televisión estatal intentara presentar su excarcelación como parte de un intercambio bilateral. Washington dejó claro que se trató de un destierro forzado, impuesto por La Habana tras años de represión y tortura contra el líder opositor.

Desde su llegada a Miami, Ferrer ha defendido la lucha no violenta y clandestina como vía para provocar el colapso del sistema comunista cubano, insistiendo en que la resistencia pacífica debe ser “creativa, organizada y masiva”.

Solidaridad como motor del cambio

Con este nuevo anuncio, Ferrer busca fortalecer los lazos entre el exilio y la oposición interna, poniendo énfasis en la solidaridad material y espiritual con los presos políticos y sus familias, que enfrentan graves carencias dentro de Cuba. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en los últimos meses el deterioro de las condiciones carcelarias y el abandono que sufren los familiares de los detenidos.

Para Ferrer, la unión entre el exilio y la resistencia interna es indispensable: “Sin solidaridad real y efectiva, no hay causa que triunfe, por justa que sea”. Con esta frase, el opositor sintetiza el mensaje que quiere proyectar desde el exilio: la lucha por la libertad de Cuba continúa, dentro y fuera de la isla.