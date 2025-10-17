José Daniel Ferrer defiende la lucha no violenta y clandestina para acabar con la dictadura

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer defendió, en entrevista con CiberCuba, que la lucha pacífica sigue siendo una vía viable para lograr la caída del régimen cubano, aunque reconoció que se necesita una transformación profunda en su ejecución: más creatividad, clandestinidad y masividad.

“Dije a mi llegada que no había sido la no violencia la que había fallado, que éramos nosotros los que le estábamos fallando a esos efectivos métodos de lucha”, afirmó.

Para Ferrer, la estrategia debe adaptarse al contexto represivo actual, sin abandonar los principios de la no violencia, pero haciendo uso de tácticas nuevas que evadan la represión y generen un cambio en el estado de opinión pública. “Tú tienes que cambiar de estrategia, tienes que cambiar la táctica. Ahora tiene que ser clandestina la lucha no violenta”, explicó.

Durante la conversación, el opositor trazó paralelos históricos con figuras como Martí y Maceo, recordando que ambos líderes independentistas se exiliaron para preparar, desde el exterior, el regreso a la lucha. “Hasta Maceo tuvo que irse, y se pasó casi 17 años exiliado. Y si Martí —y no me estoy comparando con Martí, ¡Dios me libre de cometer ese pecado!— los fue convenciendo... de que había que crear las condiciones desde el exilio y las condiciones dentro para volver, y volvieron”, relató.

Ferrer explicó que su transformación personal hacia la lucha no violenta fue progresiva, influenciada por la lectura del pensamiento de Gandhi y por el ejemplo de quienes resistieron sin usar la fuerza. “Terminé convirtiéndome en luchador no violento”, dijo.

También compartió una anécdota con su padre, quien fue combatiente del Movimiento 26 de Julio bajo el mando de Hubert Matos, y que al principio rechazó la decisión de sus hijos de resistir sin responder a los golpes. “Mi padre me dijo que nosotros no podíamos ser hijos de él, que nosotros éramos unos tontos y unos come excremento, pero no dijo excremento. A los seis meses mi padre me pidió disculpas y me preguntaba porque quería aprender”, recordó.

Lo más leído hoy:

Insistió en que la lucha pacífica debe ser creativa, capaz de adaptarse a las condiciones de represión actuales. “La lucha no violenta tiene que ser súper creativa”, sostuvo.

Entre las acciones que propuso, están los cacerolazos relámpago durante apagones, pintadas nocturnas, distribución de propaganda impresa por cubanos que viajan desde el exterior, y gestos simbólicos capaces de provocar reflexión y quitar el miedo. “Tú puedes llenar, como te dije anteriormente, calles, aceras, paredes, muros, el sector de la policía, la unidad de la policía en medio del apagón de grafitis”, sugirió.

Ferrer planteó incluso que si un número significativo de cubanos en el exterior distribuyera octavillas durante sus viajes a la isla, se podría generar un impacto real: “Tú te imaginas que convenzamos al 30% de las personas que viajan a Cuba... de que en su equipaje lleven X cantidad de octavillas hechas aquí y ellos mismos las riegan cuando andan en su tour por la carretera de Cuba”.

Contó además cómo la sátira política fue utilizada como herramienta de concienciación dentro de la UNPACU. “Compré una botella de ron de calidad... al ron bueno le puse una etiqueta de Cuba Decide. Y al ron malo le puse una imagen de Raúl Castro. Les decía: ‘Date un trago de esto, ¿qué te parece?’... Todo el mundo se reía”, relató.

“Con la unión de tantos detalles realizados masivamente por toda Cuba se crea el estado de ánimo, el estado de opinión que tumba a la dictadura”, afirmó.

Un destierro forzado y una nueva etapa

Ferrer salió al exilio el 13 de octubre tras un acuerdo con el régimen, aunque denunció que varias condiciones impuestas por él no fueron cumplidas. Entre ellas, la entrega de las casas de la UNPACU y la legalización del título de su esposa.

“Les dije que no me iría si no respetaban eso. Al final me robaron una casa”, denunció. La vivienda confiscada habría sido destinada, según el régimen, a “fines sociales”, pero Ferrer denunció que ahora está habitada por un familiar de un teniente coronel del MININT.

Un video filtrado por la Seguridad del Estado mostró su salida del país bajo estricta vigilancia. Solo vio a su familia momentos antes de abordar el vuelo en el aeropuerto de Santiago de Cuba. “Llegué a bromear con ellos, diciéndoles que los iba a nombrar ministros del Interior, porque parecían otros”, comentó sobre los oficiales que lo escoltaron. La salida, según declaró su familia, fue un exilio forzado, no voluntario.

Compromiso desde el exilio y llamado a la unidad

Desde Miami, Ferrer ha mostrado su inquebrantable voluntad de seguir formando parte activamente del movimiento opositor y contribuir al fin de la dictadura. En conversación con Telemundo 51, reconoció que “no existe cohesión, coordinación, disciplina” dentro de la oposición cubana y llamó a trabajar en unidad. También confirmó su participación en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y su compromiso de colaborar con todo grupo serio y honesto que trabaje por la libertad de la isla.

Durante una conferencia de prensa tras su llegada a EE.UU., Ferrer prometió regresar a Cuba “antes de que caiga la dictadura”. Según dijo, lo hará en una lancha, con una rosa blanca y los versos de Martí. “Llevaré conmigo un teléfono satelital para decir: ‘Estoy llegando al malecón habanero. Si luego no saben de mí, estoy preso o me han asesinado’”.

Ferrer también denunció torturas físicas y psicológicas sufridas durante su tiempo en prisión. “Me introdujeron un tubo en la boca y me obligaron a ingerir comida podrida bajo amenaza. Tirado en el piso, me hicieron defecar y me echaron casi un litro de sopa putrefacta con un embudo plástico”, relató.

A pesar de ello, aseguró que su compromiso sigue intacto: “Salí para reorganizar la lucha, no para descansar. Regresaré antes de que caiga la tiranía, aunque sea una semana antes, para ver libre a mi pueblo”.

Este viernes, Ferrer hizo un llamado a apoyar las protestas ocurridas en Baire, Santiago de Cuba, donde ciudadanos salieron a las calles para denunciar los apagones y la represión e instó a amplificar esos reclamos: “Santiago de Cuba, cansado de opresión y miseria, sale a las calles a protestar contra la dictadura. Allí se dio el histórico Grito de Baire, el 24 de febrero de 1895. Toda Cuba debe amplificar estos gritos de libertad”.

Advirtió que podrían producirse nuevas detenciones y pidió respaldo para quienes enfrenten represalias. “Habrá nuevos presos políticos; ellos y sus familias necesitarán de todo nuestro apoyo. ¡Abajo la tiranía!”, expresó.

Preguntas frecuentes sobre José Daniel Ferrer y su lucha contra el régimen cubano