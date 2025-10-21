Liberan con multa de 3,000 pesos a uno de los detenidos tras protestas en Baire

Osmani Heredia Delfín (izquierda) y Alexander Acosta (derecha), liberados tras varios días detenidos por participar en las protestas del “cacerolazo de Baire”.

Las autoridades cubanas liberaron a Osmani Heredia Delfín y Alexander Acosta, dos de los manifestantes detenidos durante las protestas pacíficas ocurridas el pasado jueves en el poblado de Baire, municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba.

De acuerdo con publicaciones de los periodistas independientes Yosmany Mayeta Labrada y José Luis Tan Estrada, Heredia fue excarcelado tras pagar una multa de 3,000 pesos, mientras que Acosta también fue liberado, aunque no se ha confirmado si fue sancionado económicamente.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

“Liberado Osmani Heredia Delfín, con multa de 3,000 pesos. También Alexander Acosta está libre. Faltan los que siguen presos por pensar diferente”, escribió Mayeta Labrada en Facebook, aludiendo a la represión que persiste en Cuba.

Las liberaciones se produjeron luego de varios días de denuncias en redes sociales, donde familiares, vecinos y activistas exigieron el fin de las detenciones arbitrarias tras las protestas en Baire, conocidas ya popularmente como el “cacerolazo de Baire”.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Un pueblo cansado de los apagones y la escasez

Las manifestaciones del jueves surgieron durante un apagón que superó las treinta horas, cuando decenas de residentes salieron a golpear cazuelas y gritar “¡Libertad!” y “¡Abajo Díaz-Canel!”. Los reclamos también apuntaban a la falta de alimentos, agua potable y servicios básicos.

Videos compartidos en redes sociales mostraron la rápida respuesta represiva del régimen con cortes de internet, patrullas desplegadas y arrestos de varios manifestantes, entre ellos el pediatra Erlis Sierra Gómez, que se convirtió en uno de los rostros más visibles del descontento ciudadano.

Erlis Sierra y Humberto Nieto, aún detenidos y presionados

Mientras Heredia y Acosta regresan a sus hogares, Sierra continúa detenido en Santiago de Cuba, donde fue obligado por la Seguridad del Estado a grabar un video de retractación difundido en redes bajo coacción.

“No hay que analizar demasiado para notar que Erlis no habla libremente, sino que lee un guion impuesto”, denunció Mayeta Labrada, quien ha seguido de cerca el caso.

Su madre, Ania Gómez Leiva, también fue arrestada brevemente después de exigir públicamente la liberación de su hijo. “Mi hijo no tocó caldero ni agredió a nadie; solo pidió soluciones para el pueblo”, dijo antes de ser liberada.

También, el activista Lucio Enríquez Nodarse confirmó la existencia del video del enfermero Humberto Nieto Sierra, detenido por las mismas causas, asegurando que fue grabado “bajo amenazas y coacción”.

“Lo más llamativo es la frase que repite varias veces: ‘Esta no es la manera’. Y justo ahí es donde hay que pensar, porque esa ‘manera’, la que ellos temen, es la calle”, escribió Nodarse.

El líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ahora desterrado de la isla, exigió la liberación inmediata de todos los arrestados por las protestas en Baire y denunció que el régimen busca “sembrar miedo en quienes se atreven a reclamar derechos”.

“Continúa la persecución contra los manifestantes. Muy necesario apoyar a las familias de los detenidos y perseguidos”, escribió Ferrer en Facebook.

El opositor subrayó que estas detenciones “revelan el terror de la tiranía ante un pueblo que ha decidido alzar la voz”.

Solidaridad y resistencia

Las redes sociales se han convertido en el único espacio donde los vecinos de Baire y otros cubanos dentro y fuera de la isla pueden expresar solidaridad con los detenidos.

Pese a los intentos del régimen por imponer silencio, la liberación de Heredia y Acosta se percibe como un pequeño respiro en medio del miedo y la incertidumbre que viven los habitantes de Baire.

Las imágenes compartidas por los periodistas independientes y los testimonios de familiares muestran el rostro humano de una comunidad que, a pesar del miedo, sigue reclamando dignidad.

“La tiranía tiene miedo, por eso castiga y multa. Pero el pueblo sigue hablando, sigue grabando y sigue denunciando”, escribió Tan Estrada en una de sus publicaciones.

Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

Mientras tanto, la esperanza de los vecinos sigue puesta en que Erlis Sierra y los demás manifestantes aún detenidos recuperen su libertad sin condiciones.