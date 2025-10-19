José Daniel Ferrer pide la liberación de los detenidos tras las protestas en Baire

Vídeos relacionados:

El opositor cubano José Daniel Ferrer exigió la liberación inmediata de las personas detenidas tras las protestas ocurridas esta semana en el municipio de Baire, Santiago de Cuba, en las que decenas de vecinos salieron a las calles para exigir comida, electricidad y libertad en medio de apagones prolongados.

En una publicación en su perfil de Facebook, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció la detención del enfermero Humberto Nieto Sierra y del pediatra Erlis Sierra Gómez, a quienes identificó como víctimas de la represión política desatada por el régimen tras las manifestaciones del 16 de octubre.

“Me informan que el enfermero Humberto Nieto Sierra fue detenido por la policía política en Baire, Santiago de #Cuba, por mantener en alto el espíritu de rebeldía contra la tiranía castrocomunista. Continúa la persecución contra los manifestantes de la noche del 16 de este mes. Muy necesario denunciar y apoyar con recursos a las familias de los detenidos y perseguidos”, escribió Ferrer.

También denunció que entre los arrestados figura el doctor Erlis Sierra Gómez, pediatra y padre de dos niñas, quien fue trasladado esposado desde Contramaestre hasta Santiago de Cuba tras ser detenido el viernes por la mañana, informó la periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Ania Gómez, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) llegaron a su vivienda, en el barrio El Transformador, y le pidieron al médico que los acompañara “para una conversación”.

Sin embargo, al llegar a la estación policial fue arrestado junto a otro vecino y llevado por la parte trasera del recinto.

“Estoy desesperada, no sé nada de él. Mi hijo no tocó ningún caldero ni hizo daño a nadie. Solo pidió soluciones para el pueblo”, declaró la mujer en un video divulgado en redes sociales.

Posteriormente, los agentes informaron a la familia que Erlis fue trasladado a la unidad de Operaciones del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba, sin permitir contacto con abogados ni visitas familiares.

Erlis Sierra se había convertido en uno de los rostros más visibles de las protestas en Baire, luego de difundirse un video en el que, de forma pacífica, reclamaba a las autoridades locales soluciones ante la falta de agua, alimentos y electricidad, recordando que la Constitución cubana reconoce la libertad de expresión.

“Yo no tengo miedo de ir, porque en la Constitución está claro que tengo libertad de expresión”, se le escucha decir en el video que circula desde el jueves en redes sociales.

Durante la noche del 16 de octubre, decenas de vecinos golpearon cacerolas y gritaron “¡Libertad!” y “¡Abajo Díaz-Canel!” en medio de un apagón que se prolongó por más de 30 horas.

Poco después, el régimen cortó el acceso a Internet y desplegó tropas policiales y agentes de la Seguridad del Estado para sofocar las manifestaciones.

Además de Sierra y Nieto, activistas locales reportaron la detención de Osmani Heredia y varios vecinos de los barrios más activos de Baire. Los testimonios coinciden en que la policía política está llevando a cabo una “cacería de manifestantes” con citaciones, amenazas y vigilancia constante.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han ofrecido información oficial sobre los detenidos ni sobre los cargos que se les imputan. Los medios estatales no han mencionado las protestas ni las detenciones ocurridas en Santiago de Cuba.

En redes sociales, el caso del pediatra ha generado una ola de solidaridad bajo el hashtag #FreeErlisSierra. Usuarios dentro y fuera de la isla, así como organizaciones de derechos humanos, exigen su liberación y denuncian el uso sistemático de la represión contra manifestantes pacíficos.

“Erlis es médico, padre y ciudadano. Su único delito fue hablar con dignidad”, escribió un usuario en X (Twitter), mientras Ferrer reiteró su llamado a la comunidad internacional para “denunciar los atropellos y apoyar a las familias de los detenidos”.

Las manifestaciones de Baire, en el oriente del país, son las más significativas registradas en Santiago de Cuba desde el 11 de julio de 2021.

Se producen en medio de una grave crisis económica y energética que ha provocado apagones de más de 20 horas, escasez de agua y alimentos, y brotes de enfermedades en varias provincias.