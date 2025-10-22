Patrulla Fronteriza detiene a cubano en Texas con 19 migrantes escondidos en su camión

Punto de control de Sarita, Texas (Foto de Referencia). Foto © CBP

Juan Manuel Sifontes-Sinales, ciudadano cubano de 36 años, compareció este lunes ante el juez magistrado estadounidense Jason B. Libby en el tribunal federal de Corpus Christi, acusado de traer y albergar a personas presentes ilegalmente en Estados Unidos, según informó el medio local MyRGV.com, citando una denuncia penal.

La detención ocurrió la madrugada del viernes 18 de octubre, alrededor de las 3:35 a.m., cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron un camión Freightliner Box blanco del año 2012 en el punto de control de Sarita, en Texas.

El conductor presentó una licencia de conducir de Texas y una tarjeta de autorización de empleo que lo acreditaba como ciudadano cubano.

Durante la revisión, los agentes decidieron enviar el vehículo a inspección secundaria para verificar el estatus migratorio del conductor, quien mantenía encendida la unidad de refrigeración, alegando que transportaba fruta fresca con destino a Houston, donde planeaba venderla a pequeños comerciantes.

Sin embargo, una inspección con el sistema de rayos X, conocido como Back Scatter, reveló anomalías en el área de carga. Los agentes trasladaron el camión a un lote de incautaciones y, al examinarlo, descubrieron una pared falsa construida con madera, contrachapado, paneles de fibra de vidrio y aluminio, asegurada con tornillos de metal.

Al retirar las capas de material, los agentes hallaron una pequeña puerta de acceso que conducía a un compartimento de aproximadamente 2,4 metros de alto, 1,2 de ancho y 2,4 de largo, donde 19 personas permanecían de pie, sin comida ni agua, según la denuncia citada por El Mañana de Reynosa.

Los migrantes, provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron puestos bajo arresto junto con Sifontes-Sinales. Una de las personas rescatadas declaró a las autoridades que se sentía “muy preocupada por su seguridad”, ya que el espacio carecía de ventilación y no había forma de escapar del compartimento.

La investigación reveló además que Sifontes-Sinales ingresó a Estados Unidos el 9 de septiembre de 2022 por el Aeropuerto Internacional de Miami, utilizando un pasaporte español válido y un permiso de exención de visa que le autorizaba permanecer temporalmente como visitante.

Tres días después, se le revocó el permiso de estancia, pero el cubano permaneció en el país, excediendo el tiempo permitido y quedando en condición irregular, según documentos judiciales.

Tras su comparecencia inicial, el caso quedó bajo jurisdicción del tribunal federal de Corpus Christi, donde Sifontes-Sinales podría enfrentar penas severas de prisión si es declarado culpable de los cargos de tráfico y albergue de migrantes.

El incidente se suma a una creciente ola de casos de contrabando humano en el sur de Texas, una de las rutas más activas para el tráfico de personas hacia Estados Unidos, donde decenas de migrantes arriesgan sus vidas cada año en condiciones extremas dentro de vehículos sellados o remolques refrigerados.