Cubano lanza duda en las redes: "¿Por qué somos los revendedores de TikTok?"

El influencer Frank Jr. Muñoz, conocido en redes como @frankjrmunoz, desató un animado debate entre los internautas tras publicar un video en el que se pregunta por qué los cubanos parecen haberse convertido en los “revendedores” de TikTok.
“¿Alguien me puede explicar por qué somos los merolicos de TikTok? ¿Por qué los cubanos somos los revendedores de TikTok? Nos hemos vuelto la pulga online”, expresó el creador cubano que reside en el Valle del Río Grande (RGV), en Estados Unidos.
El video, compartido en su cuenta oficial, refleja con humor una realidad que muchos usuarios reconocieron: el auge del contenido de ventas, trueques y promociones dentro de la comunidad cubana en la plataforma.
“Ya no hay quien se libre de un live vendiendo perfumes, zapatos o cualquier cosa”, comentó uno de sus seguidores.
Muñoz explicó que, tras consumir contenido de diversos países, notó que los cubanos sobresalen por su creatividad y persistencia a la hora de “meroliquear” en redes sociales.
“En algún momento lo lograré, me voy a convertir en la cara de TikTok Cuba”, afirmó el influencer, asegurando que su objetivo es representar a los cubanos en la plataforma “con humor, ingenio y autenticidad”.
El video acumula miles de reproducciones y ha generado una oleada de reacciones, entre risas, críticas y defensa del orgullo cubano.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno de los "revendedores" cubanos en TikTok
¿Por qué los cubanos son conocidos como "revendedores" en TikTok?
El influencer cubano Frank Jr. Muñoz ha señalado que los cubanos se destacan en TikTok por su creatividad y persistencia en la venta de productos, generando un contenido abundante de ventas, trueques y promociones. Esta tendencia ha llevado a que algunos los llamen "revendedores" o "merolicos" de TikTok.
¿Qué impacto tiene el contenido de ventas cubano en TikTok?
El contenido de ventas cubano en TikTok ha generado un animado debate entre los usuarios de la plataforma, creando una imagen de comunidad activa y creativa. Este tipo de contenido refleja tanto la realidad económica que enfrentan los cubanos como su ingenio para aprovechar las oportunidades que ofrece la plataforma.
¿Cómo se ha posicionado Flor de Cuba en TikTok Shop?
Flor de Cuba afirmó haberse convertido en la "creadora vendedora de más rápido crecimiento" en TikTok Shop en Estados Unidos, generando 29 mil dólares en una semana. Su éxito destaca entre los más de 100 mil vendedores activos en la plataforma en EE.UU., mostrando la capacidad de los cubanos para sobresalir en el comercio digital.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos que intentan emprender en redes sociales?
Los cubanos que emprenden en redes sociales deben lidiar con la percepción pública y la competencia en un mercado saturado. Además, enfrentan el desafío de hacer crecer su audiencia y monetizar su contenido en un entorno económico complicado. Las historias de éxito como las de Flor de Cuba inspiran a otros cubanos a persistir en sus esfuerzos por prosperar en plataformas como TikTok.
