Cubano lanza duda en las redes: "¿Por qué somos los revendedores de TikTok?"

El influencer Frank Jr. Muñoz, conocido en redes como @frankjrmunoz, desató un animado debate entre los internautas tras publicar un video en el que se pregunta por qué los cubanos parecen haberse convertido en los “revendedores” de TikTok.

“¿Alguien me puede explicar por qué somos los merolicos de TikTok? ¿Por qué los cubanos somos los revendedores de TikTok? Nos hemos vuelto la pulga online”, expresó el creador cubano que reside en el Valle del Río Grande (RGV), en Estados Unidos.

El video, compartido en su cuenta oficial, refleja con humor una realidad que muchos usuarios reconocieron: el auge del contenido de ventas, trueques y promociones dentro de la comunidad cubana en la plataforma.

“Ya no hay quien se libre de un live vendiendo perfumes, zapatos o cualquier cosa”, comentó uno de sus seguidores.

Muñoz explicó que, tras consumir contenido de diversos países, notó que los cubanos sobresalen por su creatividad y persistencia a la hora de “meroliquear” en redes sociales.

“En algún momento lo lograré, me voy a convertir en la cara de TikTok Cuba”, afirmó el influencer, asegurando que su objetivo es representar a los cubanos en la plataforma “con humor, ingenio y autenticidad”.

El video acumula miles de reproducciones y ha generado una oleada de reacciones, entre risas, críticas y defensa del orgullo cubano.