“¿Eso es tostado o achicharrado?”: El video de una cubana preparando café en la isla que desata carcajadas en redes

Una cubana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un video donde muestra cómo tuesta café de manera artesanal en medio del campo, utilizando una cazuela sobre brasas y extendiendo luego los granos sobre un saco para enfriarlos.
El clip, publicado por la usuaria @anay.negrin, muestra paso a paso el proceso: la mujer calienta los granos hasta ennegrecerlos completamente y después los vierte sobre un saco blanco, removiéndolos con una espumadera para que se enfríen.
Sin embargo, lo que parecía una demostración sencilla de la vida cotidiana en el campo cubano, desató una avalancha de comentarios en tono de humor. Muchos usuarios aseguraron que el café quedó “demasiado quemado” y que más bien parecía “achicharrado” que tostado.
“¿Eso es tostado o carbón?”, bromeó uno. “Después de eso no hay quien se tome el café, debe saber amargo malísimo”, opinó otro. “Se pasó, eso no es café, es chícharo tostado”, escribió un tercero.
En Cuba, donde preparar café es casi un ritual familiar, muchos han tenido que recurrir a métodos caseros para tostar los granos debido a la escasez del producto y los altos precios en el mercado. No obstante, como reflejan los comentarios, no todos coinciden en la técnica ideal para lograr un buen sabor.
A pesar de las críticas, el video ha sido visto miles de veces, reflejando una vez más el ingenio —y el humor— con que los cubanos enfrentan la cotidianidad, incluso al preparar su imprescindible taza de café.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.