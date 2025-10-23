“¿Eso es tostado o achicharrado?”: El video de una cubana preparando café en la isla que desata carcajadas en redes

Una cubana viraliza en TikTok el proceso artesanal de tostar café en Cuba, provocando risas por la apariencia "achicharrada" del café, reflejando la escasez y el ingenio cubano.

Jueves, 23 Octubre, 2025 - 08:42

Cubana en la isla Foto © @anay.negrin / TikTok

Una cubana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un video donde muestra cómo tuesta café de manera artesanal en medio del campo, utilizando una cazuela sobre brasas y extendiendo luego los granos sobre un saco para enfriarlos.

El clip, publicado por la usuaria @anay.negrin, muestra paso a paso el proceso: la mujer calienta los granos hasta ennegrecerlos completamente y después los vierte sobre un saco blanco, removiéndolos con una espumadera para que se enfríen.

Sin embargo, lo que parecía una demostración sencilla de la vida cotidiana en el campo cubano, desató una avalancha de comentarios en tono de humor. Muchos usuarios aseguraron que el café quedó “demasiado quemado” y que más bien parecía “achicharrado” que tostado.

“¿Eso es tostado o carbón?”, bromeó uno. “Después de eso no hay quien se tome el café, debe saber amargo malísimo”, opinó otro. “Se pasó, eso no es café, es chícharo tostado”, escribió un tercero.

En Cuba, donde preparar café es casi un ritual familiar, muchos han tenido que recurrir a métodos caseros para tostar los granos debido a la escasez del producto y los altos precios en el mercado. No obstante, como reflejan los comentarios, no todos coinciden en la técnica ideal para lograr un buen sabor.

A pesar de las críticas, el video ha sido visto miles de veces, reflejando una vez más el ingenio —y el humor— con que los cubanos enfrentan la cotidianidad, incluso al preparar su imprescindible taza de café.

Preguntas frecuentes sobre el tostado de café en Cuba y la vida cotidiana en la isla

¿Cómo tostan café de manera artesanal en Cuba?

En Cuba, el café se tuesta de manera artesanal utilizando métodos sencillos y tradicionales. Se emplea una cazuela sobre brasas para calentar los granos hasta ennegrecerlos completamente, luego se extienden sobre un saco blanco para enfriarlos, removiéndolos con una espumadera.

¿Por qué es común tostar café en casa en Cuba?

Tostar café en casa es común en Cuba debido a la escasez del producto y los altos precios en el mercado. Muchos cubanos recurren a métodos caseros para poder disfrutar de su taza de café diaria, ya que las bodegas suelen tener el producto en falta durante meses.

¿Cuál ha sido la reacción en redes sociales sobre el video del tostado de café?

El video de una cubana tostando café de forma artesanal desató una serie de comentarios humorísticos en redes sociales. Muchos usuarios señalaron que el café parecía "achicharrado" en lugar de tostado, generando risas y bromas sobre la técnica utilizada.

¿Cómo refleja la escasez de café la situación económica en Cuba?

La escasez de café en Cuba es un reflejo de la crisis estructural que enfrenta el país. El suministro irregular y los altos precios del café son un ejemplo de los desafíos diarios que enfrentan los cubanos debido a la mala gestión del gobierno y la falta de recursos.

