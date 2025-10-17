Bebida de arroz y galletas con cúrcuma: Los suplementos del régimen para ancianos en Cuba

Los ancianos cubanos están muy mal nutridos y el régimen propone un grupo de alimentos, a introducir de forma gradual, para mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, encabezó este miércoles la reunión de la comisión gubernamental para la atención a la Dinámica Demográfica, donde participaron representantes de organismos del Estado, la Asamblea Nacional y autoridades provinciales conectadas por videoconferencia.

Durante el encuentro, la comisión de temas productivos y tecnológicos presentó su propuesta de suplementos alimenticios destinados a los ancianos. No serán para todos ni de modo inmediato. El gobierno advirtió que los piensan introducir de manera “paulatina” en los hogares de ancianos y casas de abuelos de todo el país.

Captura de imagen Televisión Cubana, Canal Caribe

El reportaje de la Televisión Cubana no mencionó los productos en cuestión, pero una imagen mostrada en pantalla reveló los nombres de los nuevos suplementos:

Bebida de arroz

Jarabe de sangre Hemolin

Galleta con cúrcuma

Bebida simbiótica a partir de suero lácteo

Los productos fueron desarrollados por el Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria (IIIA) y se utilizan materias primas nacionales para su elaboración.

Sin embargo, las redes sociales han reaccionado con incredulidad y críticas, especialmente por el controvertido “jarabe de sangre Hemolin”, cuya composición y propósito no fueron aclarados en la transmisión televisiva.

Otros experimentos del régimen para alimentar a los ancianos

La bebida de arroz se usa en otros países como sustituto de la leche en dietas veganas o de intolerancia a la lactosa, pero en Cuba no es común verla en la mesa. Elaborarla en los hogares tampoco es muy rentable ya que el arroz se comercializa a un altísimo precio.

El suero lácteo ya se usó en la época del Período Especial. Era una bebida ligera llamada Lactofré, había que pasteurizarlo, endulzarlo y le daban color. Lo tomaban los deportistas en la merienda escolar y en algunos lugares, como en la ciudad de Cienfuegos, lo vendían a los ancianos.

En el Período Especial se usó también el polivitamínico, que era una diminuta tableta cuyo consumo diario era casi obligatorio, pero el régimen en la actualidad no es capaz de producir ese suplemento.

La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pero no es frecuente su uso en Cuba. Recientemente la prensa oficialista aseguró que el país la está produciendo para exportar a Italia.

Esta especia aromática es muy valiosa y se usa en la cocina para diferentes platos, ninguno de ellos cubano. Sin embargo, podría ser útil para ocultar el mal olor de las harinas envejecidas que se usan en Cuba para productos de panadería. En otras palabras, la cúrcuma podría eliminar el clásico aroma a cucarachas en las galletas o panes.

Envejecimiento poblacional en Cuba

En la misma reunión, Marrero volvió a referirse al censo de población, pospuesto por más de una década. El primer ministro reconoció que es una “herramienta indispensable para la dirección del país” en medio de la crisis actual, aunque no anunció fecha alguna para su realización.

Las fuentes oficiales hablan de un posible inicio en 2026, pero la realidad es que en 2025 el régimen no ha logrado capacitar al personal necesario para llevarlo a cabo. Esta semana comenzaron los ensayos censales en el municipio Santa Cruz, en Mayabeque, en lo que el Gobierno presenta como una fase preparatoria.

El envejecimiento poblacional en Cuba es un problema estructural cada vez más grave. Los expertos advierten que, sin un plan de desarrollo coherente y adaptado a las características demográficas del país, la crisis económica y social podría profundizarse aún más en los próximos años.

La “bebida de arroz”, las “galletas con cúrcuma”, las "croquetas de plátano", cada mes el gobierno trae un invento nuevo, pero ninguno es sustentable ni parece ser suficiente para enfrentar las causas profundas de la crisis en el país.

El hambre y la pobreza extrema crecen en Cuba, empujan a miles de jóvenes a emigrar y deja a una población envejecida en medio de la escasez y el abandono.

