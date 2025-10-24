"No están solos": Ferrer pide coordinación para ayudar a los presos políticos cubanos

Vídeos relacionados:

El líder opositor José Daniel Ferrer García, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), hizo un nuevo llamado a las organizaciones y personas que apoyan a los presos políticos cubanos a mejorar la coordinación y la distribución de recursos entre los detenidos y sus familias.

En una publicación compartida este viernes en su cuenta de Facebook, Ferrer pidió que quienes brindan ayuda de forma independiente se comuniquen con él, con el objetivo de “intercambiar criterios que nos ayuden a realizar una labor más eficiente y justa”.

“Por la falta de suficiente comunicación, muchas veces se ayuda de manera repetida a algunos presos mientras otros no reciben ningún tipo de apoyo, o reciben muy poco”, escribió el opositor, desterrado recientemente a Estados Unidos tras años de prisión y torturas en Cuba.

Ferrer destacó que los presos políticos necesitan apoyo político, espiritual y económico, incluyendo dinero para alimentos, productos de aseo, medicinas, libros, recargas telefónicas y transporte familiar hacia las cárceles. “Necesitan información que les anime a continuar firmes y seguros de que no están solos”, añadió.

El mensaje forma parte de una estrategia más amplia iniciada por Ferrer desde el exilio, donde hace apenas unos días lanzó una red de apoyo económico destinada a canalizar ayudas directas a las familias de los presos políticos en Cuba, con el respaldo de exiliados como el exprisionero Pedro Guerra. “Sin solidaridad real y efectiva, no hay causa que triunfe, por justa que sea”, expresó entonces el líder de la UNPACU, al tiempo que exhortó al exilio a sumarse al esfuerzo.

Desde su llegada a Estados Unidos, Ferrer ha insistido en que su exilio no implica el fin de su activismo, sino una etapa preparatoria para reorganizar la resistencia interna. En una de sus primeras entrevistas en Miami, reconoció que la oposición cubana sufre su “mayor reto interno”: la falta de cohesión y disciplina, y advirtió que “tenemos muchos cuarto bate, pero no tenemos equipo”.

El nuevo llamado de Ferrer llega un día después de que enviara un mensaje en redes sociales dirigido a otros activistas y compatriotas dentro y fuera de Cuba, en el que pidió mantener el enfoque en la causa común por la libertad y evitar divisiones entre quienes luchan contra el régimen. “Que me calumnie y difame un agente de la tiranía lo entiendo, pero no quien quiere la libertad de Cuba”, dijo en la publicación, que generó una ola de respaldo en redes sociales entre activistas, exiliados y ciudadanos dentro y fuera de Cuba, quienes destacaron su trayectoria de más de tres décadas enfrentando al régimen cubano. “Los ataques personales solo benefician a la dictadura”, comentó un usuario, mientras otros lo instaron a continuar su labor sin responder a provocaciones.

Varios seguidores recordaron las condiciones inhumanas que sufrió durante más de 12 años de encarcelamiento, y lo compararon con figuras históricas del independentismo cubano como Céspedes, Maceo o Martí. “A los hombres valientes siempre los calumnian; la historia se repite”, escribió otro simpatizante.

El tono del mensaje de Ferrer refleja su intento de reconstruir la unidad y la disciplina dentro de la oposición cubana, a la vez que articula mecanismos concretos de solidaridad con los presos políticos. Su iniciativa apunta a crear una estructura de apoyo coordinada entre el exilio y la resistencia interna, capaz de enfrentar la represión del régimen con recursos y organización.

“Ahora más que nunca necesitamos comunicación, disciplina y solidaridad”, ha reiterado el opositor, quien asegura que su propósito desde el exilio es “acelerar el momento final de la dictadura”.