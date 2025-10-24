Un emotivo video publicado en TikTok por el usuario @lopez_0224 (Adrián López) ha conmovido a miles de personas dentro y fuera de Cuba. En las imágenes, que acumulan más de 3.500 me gusta y cientos de comentarios, se ve el momento en que un padre vuelve a abrazar a su hija tras un largo tiempo separados.

La pequeña, sorprendida y visiblemente emocionada, se cubre el rostro con las manos y rompe en llanto mientras su padre la levanta y la llena de besos. Un gesto sencillo, pero cargado de toda la ternura y la fuerza contenida de todo el tiempo que han esperado por ese momento.

Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de usuarios compartieron sus propias historias y el deseo de vivir un momento similar.

“No te conozco, pero adoré tu video... lloré sin conocerlos. Mis bendiciones”, escribió una usuaria.

“No sabes, hermano, cuánto anhelo ese momento, así como el tuyo. Muchas felicidades”, comentó otro.

“Solo el que puede abrazarlos sabe lo que se siente”, añadió un internauta entre lágrimas virtuales.

Otros recordaron que escenas como esta reflejan “la realidad de Cuba, lo que vivimos todos los cubanos”, denunciando el dolor que provoca la separación familiar causada por la emigración.

El propio Adrián López respondió a varios comentarios con mensajes de fe y aliento:

“Fe, hermano, que pronto va a llegar tu momento”.

El video no solo ha tocado fibras sensibles, sino que también ha vuelto a poner sobre la mesa el drama humano detrás de la migración cubana, marcada por años de distancia, abrazos pendientes y familias partidas por una misma realidad.