Imaray Ulloa da la bienvenida a sus abuelos maternos en Estados Unidos: "Ahora sí completamente feliz"

La actriz e influencer cubana Imaray Ulloa compartió con sus seguidores uno de los momentos más emotivos de su vida: la llegada de sus abuelos maternos a Estados Unidos, un sueño que llevaba años intentando hacer realidad.

A través de varios videos publicados en sus historias de Instagram, la artista habló desde el corazón y expresó su felicidad por poder reunirse con ellos tras una larga espera.

“Yo siempre salgo haciéndoles chistes o contándoles algo, pero esta vez quiero ir un poquito más allá. Quiero contarles algo muy mío, y es que estoy feliz, completamente feliz. Tengo aquí, a mi lado, en Estados Unidos, a mis abuelos maternos”, confesó emocionada.

Imaray explicó que durante años enfrentó numerosos obstáculos para lograr traerlos a vivir junto a ella, pero que finalmente la vida la sorprendió con esta bendición.

“Llevo muchos años tratando de traerlos para Estados Unidos, y se me hacía imposible por una cuestión o por otra. Sufría un poco en mi privacidad porque los años pasaban, y sabía que el tiempo sin disfrutar de ellos no regresaba. Pero la vida me sorprende y me bendice”, relató.

Imaray, que también mostró imágenes familiares en un restaurante junto a sus abuelos, agradeció tener a los cuatro vivos y con salud. En especial, destacó el vínculo con su abuela Felina, a quien considera “el amor de su vida” y lleva tatuado su nombre en su piel como homenaje: “Especialmente hay una persona muy importante en mi vida, que es este único tatuaje que tengo yo en mi cuerpo y que tendré en mi cuerpo, que es el nombre de mi abuela. No se define bien, pero básicamente ese nombre es mi abuela, al final tiene una aguja porque mi abuela era costurera, y quería pues llevarla conmigo, que esa persona, Felina, esté aquí conmigo, me hace la mujer más feliz del mundo, tenerla a mi lado otra vez”.

Lo más leído hoy:

“Esta es la clásica abuela de las películas de Disney, esa abuelita cariñosa, que te mima, que te da cariño, que te sobreprotege, que lo que tú digas es, esa abuelita, la abuelita de las películas es esta abuela que está aquí. Y yo estoy obsesionada con esta persona, es una de las personas más importantes de mi vida", añadió con mucha ternura.

Captura Instagram / Imaray Ulloa

Imaray cerró su mensaje asegurando que este reencuentro ha llenado un vacío en su corazón: “Yo siempre decía yo tengo mucha felicidad pero a mí me falta algo, yo tenía un huequito en el corazón que se llenó, hoy puedo decir soy una mujer completamente feliz y estoy agradecida por todo lo que tengo”, concluyó.

Las imágenes compartidas muestran a la artista radiante, disfrutando de una cena junto a sus abuelos y celebrando el inicio de una nueva etapa familiar en suelo estadounidense.

Preguntas frecuentes sobre el reencuentro familiar de Imaray Ulloa y la emigración cubana