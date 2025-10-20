Esposa de padre autodeportado desde EE.UU. explica cómo lo encontró en su reciente visita a Cuba

Después de más de un mes separados por una autodeportación forzada, Yisel Miguel Sarduy logró reencontrarse con su esposo Deivy Alemán Oropesa en Cuba.

Lo hizo junto a la hija pequeña de ambos, una niña de apenas dos años, ciudadana estadounidense y con una delicada condición cardíaca que requiere una tercera cirugía a corazón abierto.

El encuentro -emotivo y doloroso- reflejó no solo la devastación emocional de una familia rota por la política migratoria, sino también la incertidumbre que los envuelve.

“Fueron momentos únicos. También muy preocupantes”

En declaraciones concedidas al periodista Javier Díaz, de Univisión, Yisel relató la complejidad del viaje, la emotividad del reencuentro y la crudeza de ver a su esposo nuevamente en un país al que no quería regresar.

“Fueron momentos únicos. También muy preocupantes por la situación que está viviendo el país. Nosotros cuidamos mucho a la niña, yo llevé todas las cosas necesarias para su protección”, explicó Yisel.

Las imágenes compartidas por ella misma en redes sociales mostraron escenas íntimas de la familia reunida por unos días en la isla, incluyendo instantes de ternura entre padre e hija, gestos cotidianos que durante semanas les habían sido negados.

“Ha sido un proceso bien duro para él. Sin palabras”

Aunque intentaron aprovechar cada minuto, el encuentro estuvo marcado por el dolor. El regreso de Deivy a Cuba, tras siete años de vida en Estados Unidos, fue precipitado y obligado. En septiembre, el cubano decidió “autodeportarse” tras recibir un ultimátum del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): o aceptaba su detención en espera de una deportación forzosa, o salía voluntariamente del país antes del 14 de ese mes.

“Es bien duro, fue bien duro ver cómo está. Ha sido un proceso bien duro para él. Sin palabras. Estamos realmente sin palabras, rezando solamente por un milagro que nos ayude a que él pueda regresar a este país y podamos con el cuidado de nuestra hija, que es lo más importante para nosotros”, declaró Yisel, visiblemente afectada.

La estabilidad de la niña -tanto emocional como médica- es el eje de todas las preocupaciones de la familia.

“La estabilidad y la salud de ella es lo fundamental. En esa próxima cirugía, que se espera que sea el próximo año, él pueda estar acá con nosotros apoyándola y estando con ella como ha estado en las otras cirugías”, añadió la joven madre.

“Están siendo momentos bien difíciles porque la niña necesita a su papá”

La hija de Deivy ha sido operada en dos ocasiones por una cardiopatía congénita y aún necesita una tercera intervención quirúrgica.

Mientras Yisel se encarga sola de los cuidados médicos y emocionales de la pequeña, Deivy -quien en Estados Unidos trabajaba como conductor de Uber y no tenía antecedentes penales- enfrenta la precariedad y la desesperanza en Cuba.

“Están siendo momentos bien difíciles porque la niña necesita a su papá”, confesó Yisel.

La separación, más allá del dolor emocional, implica una ruptura en el tejido mismo del hogar. Deivy era también el sustento económico de la familia y su ausencia ha dejado un vacío difícil de llenar.

La única luz en el camino fue este breve reencuentro, facilitado gracias a la donación de un pasaje por parte de una agencia de viajes.

“Gracias a Dios todo fue bien. Estamos de regreso, sin ningún tipo de problemas. Agradecer a todas las personas que siguen apoyándonos, que siguen preocupados, que siguen pendientes de cada publicación que yo hago. Muchas gracias, de verdad, en nombre de mi esposo y mío”, dijo agradecida.

Un proceso migratorio que ignora factores humanitarios

El caso de Deivy Alemán ha generado una ola de indignación en redes sociales.

La familia presentó informes médicos, cartas de cardiólogos y tiene una petición I-130 aprobada -documento que certifica el vínculo familiar con una ciudadana estadounidense- pero las autoridades migratorias no consideraron ninguno de esos factores como suficientes para frenar la deportación.

La abogada Rosaly Chaviano, que sigue el caso, explicó que Deivy estaba bajo supervisión migratoria (formulario I-220B) y que, bajo las políticas actuales -los factores humanitarios prácticamente no se están tomando en cuenta.

La única alternativa que se le ofreció fue salir voluntariamente o enfrentar la detención indefinida en un centro de ICE. La decisión de marcharse voluntariamente fue dolorosa, pero pensada.

-“Creo que la mejor opción es salir voluntario. Lo que más me preocupa es dejar a la niña, la familia aquí. Ella está pendiente de una cirugía y es lo que más me duele” -confesó entre lágrimas antes de partir.

Una petición aún sin respuesta

Aunque la petición de reunificación familiar está en curso, aún no ha sido aprobada. Mientras tanto, la familia permanece separada.

Amigos y allegados han lanzado una campaña en Change.org para pedir clemencia y visibilidad para el caso, pero el reloj no se detiene. La situación de la niña requiere una intervención en los próximos meses, y el apoyo emocional y físico del padre es vital para su bienestar.

“Mi esperanza es que cuando esté en Cuba pueda llegarme la petición que puso mi esposa y que me permitan regresar pronto”,dijo Deivy antes de abordar el vuelo que lo sacó de Estados Unidos con el corazón roto.