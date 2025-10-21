Primero no lo reconoció, luego no pudo contener las lágrimas: Bisabuela vive el reencuentro más emotivo en Cuba

Un emotivo video compartido en TikTok por el usuario @piti2084 ha conmovido a miles de cubanos dentro y fuera de la isla.

En las imágenes, un joven llega de sorpresa a visitar a su bisabuela en Cuba después de varios años sin verse, protagonizando un momento cargado de ternura y nostalgia.

El joven entra discretamente en la casa y se sienta junto a la anciana, que al principio no lo reconoce. Segundos después, al mirarlo detenidamente, la mujer se da cuenta de quién es y no puede contener las lágrimas.

Ambos se funden en un fuerte abrazo que refleja el amor y la distancia que tantas familias cubanas viven hoy a causa de la migración.

El clip, grabado en lo que parece ser una vivienda sencilla, ha generado una ola de reacciones emotivas en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado sentirse identificados con la escena.

“Así está Cuba: las familias separadas, los abuelos envejeciendo solos, esperando ver otra vez a los suyos”, comentó una usuaria.

En un país marcado por la emigración y la distancia forzada, este reencuentro se ha convertido en símbolo del cariño inquebrantable entre generaciones cubanas y del deseo compartido de volver a abrazar a los seres queridos.