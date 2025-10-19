Padre cubano que se autodeportó se reencuentra con su hija en la isla

Deivy Alemán Oropesa, el cubano que tuvo que “autodeportarse” dejando atrás a su familia, se reencontró este fin de semana con su hija que su esposa le llevó de visita a Cuba tras más de un mes separados.

“Este fin de semana y a más de un mes de haber abandonado el país de manera voluntaria Deivy Alemán puede ver a su hija tras su esposa llevársela de visita. A la esposa de Deivy una agencia de viajes le regaló el pasaje para que pudiera ir junto a su hija”, informó en Facebook el periodista Javier Díaz, quien ha seguido el caso de cerca.

Facebook

“El proceso de la reunificación familiar aún no está aprobado y esta familia continúa separada. Recuerden que la niña está pendiente de una cirugía a corazón abierto y Deivy era el sustento económico de su familia en Estados Unidos”, agregó.

A inicios de septiembre, Alemán Oropesa decidió “autodeportarse” y regresar a Cuba para evitar la detención migratoria, aunque eso significase dejar en Estados Unidos a su pequeña hija, quien necesita otra cirugía a corazón abierto.

El caso

A inicios de septiembre, el cubano explicó que las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le dieron dos opciones: aceptar la detención en espera de una deportación forzosa o salir del país voluntariamente antes del 14 de septiembre.

Lo más leído hoy:

“Creo que la mejor opción es salir voluntario. Lo que más me preocupa es dejar a la niña, la familia aquí. Ella está pendiente de una cirugía y es lo que más me duele”, confesó entre lágrimas.

La hija de Deivy, ciudadana estadounidense de apenas dos años, ha sido sometida ya a dos operaciones a corazón abierto y necesita una tercera intervención en los próximos meses.

Mientras su esposa cuida de la niña, él ha sido el sostén económico del hogar trabajando como conductor de Uber, pagando impuestos y sin tener antecedentes penales.

El 8 de septiembre, al acudir a una cita rutinaria en la oficina de ICE en Orlando, Alemán fue notificado de que debía abandonar Estados Unidos en menos de una semana. La noticia cayó como un golpe devastador para la familia.

“Es una situación que todavía nos tiene en shock”, dijo su esposa, quien agradeció las muestras de solidaridad recibidas en redes sociales y pidió que el caso llegue a oídos de congresistas o senadores.

La familia había presentado informes médicos y cartas de cardiólogos para demostrar la urgencia humanitaria, además de contar con una petición I-130 aprobada, fruto de su matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Sin embargo, la agencia migratoria no tomó en cuenta ninguno de esos elementos.

La abogada Rosaly Chaviano explicó que Alemán se encontraba bajo supervisión migratoria (formulario I-220B) y que, bajo las actuales políticas, “los factores humanitarios prácticamente no se están tomando en cuenta”.

El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales. En paralelo, familiares y amigos lanzaron una petición en Change.org en un intento por frenar lo que consideran una decisión inhumana.

Pero el tiempo corre en contra: este domingo, Deivy Alemán tomará un vuelo de regreso a Cuba, dejando atrás a su esposa y a su hija enferma.

“Mi esperanza es que cuando esté en Cuba pueda llegarme la petición que puso mi esposa y que me permitan regresar pronto”, dijo resignado el cubano, que llegó hace siete años a Estados Unidos buscando libertad y oportunidades, y que hoy se marcha con el corazón roto.

Preguntas frecuentes sobre la deportación de Deivy Alemán Oropesa y su impacto familiar