Padre cubano que se autodeportó se reencuentra con su hija en la isla

Deivy Alemán Oropesa, el cubano que tuvo que “autodeportarse” dejando atrás a su familia, se reencontró este fin de semana con su hija que su esposa le llevó de visita a Cuba tras más de un mes separados.
“Este fin de semana y a más de un mes de haber abandonado el país de manera voluntaria Deivy Alemán puede ver a su hija tras su esposa llevársela de visita. A la esposa de Deivy una agencia de viajes le regaló el pasaje para que pudiera ir junto a su hija”, informó en Facebook el periodista Javier Díaz, quien ha seguido el caso de cerca.
“El proceso de la reunificación familiar aún no está aprobado y esta familia continúa separada. Recuerden que la niña está pendiente de una cirugía a corazón abierto y Deivy era el sustento económico de su familia en Estados Unidos”, agregó.
A inicios de septiembre, Alemán Oropesa decidió “autodeportarse” y regresar a Cuba para evitar la detención migratoria, aunque eso significase dejar en Estados Unidos a su pequeña hija, quien necesita otra cirugía a corazón abierto.
El caso
A inicios de septiembre, el cubano explicó que las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le dieron dos opciones: aceptar la detención en espera de una deportación forzosa o salir del país voluntariamente antes del 14 de septiembre.
“Creo que la mejor opción es salir voluntario. Lo que más me preocupa es dejar a la niña, la familia aquí. Ella está pendiente de una cirugía y es lo que más me duele”, confesó entre lágrimas.
La hija de Deivy, ciudadana estadounidense de apenas dos años, ha sido sometida ya a dos operaciones a corazón abierto y necesita una tercera intervención en los próximos meses.
Mientras su esposa cuida de la niña, él ha sido el sostén económico del hogar trabajando como conductor de Uber, pagando impuestos y sin tener antecedentes penales.
El 8 de septiembre, al acudir a una cita rutinaria en la oficina de ICE en Orlando, Alemán fue notificado de que debía abandonar Estados Unidos en menos de una semana. La noticia cayó como un golpe devastador para la familia.
“Es una situación que todavía nos tiene en shock”, dijo su esposa, quien agradeció las muestras de solidaridad recibidas en redes sociales y pidió que el caso llegue a oídos de congresistas o senadores.
La familia había presentado informes médicos y cartas de cardiólogos para demostrar la urgencia humanitaria, además de contar con una petición I-130 aprobada, fruto de su matrimonio con una ciudadana estadounidense.
Sin embargo, la agencia migratoria no tomó en cuenta ninguno de esos elementos.
La abogada Rosaly Chaviano explicó que Alemán se encontraba bajo supervisión migratoria (formulario I-220B) y que, bajo las actuales políticas, “los factores humanitarios prácticamente no se están tomando en cuenta”.
El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales. En paralelo, familiares y amigos lanzaron una petición en Change.org en un intento por frenar lo que consideran una decisión inhumana.
Pero el tiempo corre en contra: este domingo, Deivy Alemán tomará un vuelo de regreso a Cuba, dejando atrás a su esposa y a su hija enferma.
“Mi esperanza es que cuando esté en Cuba pueda llegarme la petición que puso mi esposa y que me permitan regresar pronto”, dijo resignado el cubano, que llegó hace siete años a Estados Unidos buscando libertad y oportunidades, y que hoy se marcha con el corazón roto.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de Deivy Alemán Oropesa y su impacto familiar
¿Por qué Deivy Alemán Oropesa decidió autodeportarse de Estados Unidos?
Deivy Alemán Oropesa decidió autodeportarse para evitar la detención migratoria y una deportación forzosa. ICE le dio la opción de salir voluntariamente antes del 14 de septiembre o enfrentar una detención que podría haberlo separado de su familia durante un largo período. A pesar de las circunstancias humanitarias de su caso, incluyendo la enfermedad crítica de su hija, las autoridades no consideraron estos factores para detener su deportación.
¿Cómo afecta la separación familiar a la hija de Deivy Alemán?
La separación familiar ha tenido un fuerte impacto emocional en la hija de Deivy Alemán, quien necesita una cirugía a corazón abierto. El cardiólogo ha advertido que cualquier desequilibrio emocional podría desencadenar complicaciones severas en su salud. La niña, al ser ciudadana estadounidense, depende del apoyo emocional y económico de su padre, lo que agrava la situación tras su partida a Cuba.
¿Qué opciones legales tiene Deivy Alemán para regresar a Estados Unidos?
Deivy Alemán tiene una petición I-130 aprobada como parte del proceso de reunificación familiar, pero su regreso a Estados Unidos podría demorar hasta dos años salvo que su caso sea atendido por razones humanitarias. La familia ha solicitado la intervención de congresistas o senadores, pero hasta el momento, no han logrado detener el proceso de deportación.
¿Qué impacto tiene la deportación en las familias cubanas en EE.UU.?
La deportación tiene un impacto devastador en las familias cubanas, separando a padres de sus hijos y dejando a familias sin su principal sostén económico. El trauma emocional y psicológico es significativo, especialmente para los niños que ven a sus padres ser detenidos y expulsados del país. La historia de Deivy Alemán es un ejemplo claro de los desafíos que enfrentan los inmigrantes cubanos bajo políticas migratorias estrictas.
