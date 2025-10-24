Una joven se ha robado las risas y los aplausos en TikTok tras mostrar su ingeniosa manera de tomarse un café en el trabajo cuando se acabaron los vasos. ¿La solución? Cortar una botella de agua y convertirla en una improvisada taza al más puro estilo cubano: con creatividad, cero quejas y mucho humor.

El video, publicado por la usuaria @legna.lulu, acumula miles de reacciones y comentarios de compatriotas que no tardaron en reconocer el sello de la inventiva cubana. En las imágenes, la chica aparece relajada, disfrutando su café como si nada, mientras el texto del video reza: “Cuando se acaban los vasos en el trabajo, pero te haces amiga de los cubanos”.

En los comentarios, la comunidad cubana en redes se identificó al instante. “Nosotros somos todo terreno, estamos entrenados en supervivencia”, escribió una usuaria, mientras otra bromeó: “Podrán cuestionar mis métodos, pero no mis resultados”. También hubo quien recordó que en Cuba “hasta con papel hacemos uno”, en referencia a la capacidad de resolver con lo que haya a mano.

Entre risas, frases ingeniosas y banderas cubanas, los internautas convirtieron el video en un pequeño homenaje al ingenio del cubano, esa habilidad para sacar soluciones creativas donde otros solo ven problemas. “Si en Cuba uno resuelve, aquí me siento millonario”, comentó otro usuario.

Y es que, como bien dicen en los comentarios, para un cubano nada es imposible: si falta el vaso, se inventa uno; si no hay cuchara, se corta una caja. Al final, lo importante es que el café no falte y que, con humor y picardía, nunca se pierda el espíritu de supervivencia que distingue a los hijos de la Isla.