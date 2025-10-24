Después de dos años separados, esta familia volvió a abrazarse en Cuba y así fue

Un emotivo reencuentro familiar conmovió a miles de usuarios en redes sociales tras la publicación de un video en TikTok donde una joven regresa de sorpresa a Cuba después de dos años sin ver a su familia.

En las imágenes, difundidas por la usuaria @daily0706, se observa el momento exacto en que la mujer abraza entre lágrimas a sus seres queridos en plena calle, en una escena cargada de emoción, nostalgia y amor.

El texto que acompaña el video, “Llegada sorpresa a después de 2 años”, resume lo que muchos cubanos viven al reencontrarse con sus familias tras largos periodos separados por la migración y las difíciles condiciones para viajar entre Cuba y el exterior.

Las tres mujeres se funden en un abrazo que refleja el dolor de la distancia, pero también la alegría del regreso. En el fondo, se distinguen edificios típicos de una barriada cubana, bajo un sol intenso, testigo de un momento irrepetible.

En los comentarios del video, numerosos usuarios expresaron su emoción y empatía. “Solo quien ha estado lejos de su familia sabe lo que se siente”, escribió una internauta, mientras otros compartían experiencias similares marcadas por la migración y la separación forzada.

Este tipo de reencuentros se ha vuelto cada vez más común en redes sociales, donde miles de cubanos comparten historias de despedidas y regresos, reflejo de la crisis migratoria que atraviesa la isla y de la profunda necesidad de mantener el vínculo familiar pese a las distancias.