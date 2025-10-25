¿Qué precio tienen hoy el dólar, euro y MLC en el mercado negro en Cuba?

El dólar estadounidense se mantiene hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a 490 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según el monitoreo diario de elTOQUE.

La divisa norteamericana adquirió este valor el viernes, tras varios días de ascenso en su precio. Es la de mayor demanda en el país, y se utiliza como referencia principal para los precios de productos y servicios, en medio de una inflación que continúa afectando el poder adquisitivo de los cubanos.

El euro cotiza este sábado a 540 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte en circulación dentro del mercado paralelo. Aunque menos usado en las transacciones cotidianas, su valor refleja la continua depreciación del peso cubano frente a las principales divisas internacionales.

Por su parte, el MLC (Moneda Libremente Convertible) se mantiene en 200 CUP, evidenciando la pérdida de confianza en un sistema económico asfixiado por la inflación y la escasez. La subida sostenida de precios sigue golpeando con fuerza la vida diaria en Cuba.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba. Sábado, 25 Octubre, 2025 - 07:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 490 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 540 CUP

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Equivalencia de billetes de divisas a pesos cubanos (CUP)

Dólar estadounidense (490 CUP):

$1 = 490 CUP

$5 = 2 450 CUP

$10 = 4 900 CUP

$20 = 9 800 CUP

$50 = 24 500 CUP

$100 = 49 000 CUP

Euro (540 CUP):