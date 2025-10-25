¿Qué precio tienen hoy el dólar, euro y MLC en el mercado negro en Cuba?

El dólar estadounidense se mantiene hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a 490 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según el monitoreo diario de elTOQUE.
La divisa norteamericana adquirió este valor el viernes, tras varios días de ascenso en su precio. Es la de mayor demanda en el país, y se utiliza como referencia principal para los precios de productos y servicios, en medio de una inflación que continúa afectando el poder adquisitivo de los cubanos.
El euro cotiza este sábado a 540 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte en circulación dentro del mercado paralelo. Aunque menos usado en las transacciones cotidianas, su valor refleja la continua depreciación del peso cubano frente a las principales divisas internacionales.
Por su parte, el MLC (Moneda Libremente Convertible) se mantiene en 200 CUP, evidenciando la pérdida de confianza en un sistema económico asfixiado por la inflación y la escasez. La subida sostenida de precios sigue golpeando con fuerza la vida diaria en Cuba.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba. Sábado, 25 Octubre, 2025 - 07:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 490 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 540 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP
Equivalencia de billetes de divisas a pesos cubanos (CUP)
Dólar estadounidense (490 CUP):
- $1 = 490 CUP
- $5 = 2 450 CUP
- $10 = 4 900 CUP
- $20 = 9 800 CUP
- $50 = 24 500 CUP
- $100 = 49 000 CUP
Euro (540 CUP):
- €5 = 2 700 CUP
- €10 = 5 400 CUP
- €20 = 10 800 CUP
- €50 = 27 000 CUP
- €100 = 54 000 CUP
- €200 = 108 000 CUP
- €500 = 270 000 CUP
Preguntas Frecuentes sobre el Mercado de Divisas en Cuba
¿Cuál es el precio del dólar en el mercado negro de Cuba hoy?
El dólar estadounidense se cotiza hoy, 25 de octubre de 2025, a 490 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Este valor refleja un aumento reciente en su cotización, consolidándose como la divisa de mayor demanda en Cuba.
¿Cuál es el valor del euro en Cuba hoy?
El euro se cotiza actualmente a 540 CUP, siendo la moneda más fuerte en el mercado paralelo cubano. A pesar de ser menos utilizada en transacciones cotidianas, su alta cotización refleja la continua depreciación del peso cubano.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y cuál es su valor actual?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) es utilizada en tiendas estatales en Cuba y actualmente se cotiza a 200 CUP. Su valor refleja la pérdida de confianza en el sistema económico cubano y la desconexión con el tipo de cambio oficial.
¿Por qué el dólar tiene tanta demanda en Cuba?
El dólar es altamente demandado en Cuba debido a la inestabilidad del peso cubano y la inflación persistente. Los cubanos recurren a esta divisa como refugio de valor, especialmente en un contexto de escasez de productos y servicios esenciales.
