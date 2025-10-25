Estas son las medidas que Santiago de Cuba pone en marcha para recibir a Melissa

Vídeos relacionados:
Las autoridades de Santiago de Cuba pusieron en marcha un grupo de acciones para enfrentar los embates de la tormenta tropical Melissa, que llega en medio de apagones, carencia de alimentos y crisis sanitaria.
En una reunión del Grupo Temporal de Trabajo Provincial este viernes, Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista, insistió en la prioridad de preservar la vida de las personas y los bienes de la economía.
Los especialistas alertaron sobre la saturación del suelo por lluvias anteriores, el estado de las presas y cuencas, y la influencia de una vaguada que podría provocar lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje en los próximos días.
Según informaron las autoridades, la provincia cuenta con 101 áreas de riesgo, donde viven más de 11,900 santiagueros, que están siendo visitadas por los equipos de trabajo para adoptar medidas preventivas.
Medidas adoptadas en Santiago de Cuba ante la tormenta Melissa
Comunicaciones y energía
Ubicación de radioaficionados en zonas propensas a quedar incomunicadas.
Instalación de grupos electrógenos en centros considerados de vital importancia.
Salud Pública
Aseguramiento de cilindros de oxígeno en hospitales y centros médicos.
Evacuación de personas vulnerables, entre ellas pacientes nefróticos, lactantes y gestantes, en zonas costeras o cercanas a ríos.
Convocatoria a donaciones de sangre para reforzar los bancos provinciales.
Servicios Comunales
Poda de árboles y labores de higienización para prevenir accidentes y obstrucciones.
Aguas Santiago
Limpieza de tragantes y sistemas de drenaje ante el riesgo de inundaciones.
Abastecimiento y alimentos
Garantía del suministro a mercados y centros sociales.
Mantenimiento del ritmo de acopio del café, uno de los principales productos agrícolas de la zona.
Medidas sanitarias adicionales
Producción y distribución de hipoclorito en farmacias.
Control de arbovirosis mediante tratamientos adulticidas, aplicación de plaguicidas y abate.
Medidas legales y de comunicación
Aplicación de la Ley de Consejo de Defensa, que permite procesos jurídicos contra quienes incumplan las medidas de protección.
Refuerzo de la información a la población a través de medios oficiales y organizaciones de masas.
El gobierno asegura que la provincia “está lista para enfrentar la tormenta”, pero las deficiencias estructurales, los prolongados apagones y la escasez de recursos básicos generan preocupación entre los santiagueros.
Muchas personas temen que la inestabilidad del sistema eléctrico y la falta de alimentos agraven los efectos del evento meteorológico.
La Defensa Civil hizo un llamado a la población a mantenerse informada y acatar las orientaciones locales, mientras el Instituto de Meteorología sigue de cerca el trayecto de Melissa, que continúa desplazándose hacia el noroeste con potencial de intensificación y podría tocar territorio cubano el miércoles con categoría de huracán mayor.
Preguntas frecuentes sobre las medidas en Santiago de Cuba ante la tormenta Melissa
¿Qué medidas ha tomado Santiago de Cuba para enfrentar la tormenta tropical Melissa?
Las autoridades han implementado una serie de acciones preventivas como la instalación de grupos electrógenos en centros vitales, aseguramiento de cilindros de oxígeno en hospitales y la evacuación de personas vulnerables. También se ha convocado a donaciones de sangre y se han realizado labores de poda de árboles y limpieza de tragantes para prevenir inundaciones.
¿Cómo se está gestionando la comunicación y la energía en las zonas afectadas por la tormenta?
Se ha dispuesto la ubicación de radioaficionados en áreas propensas a quedar incomunicadas y se han instalado grupos electrógenos en centros importantes. Estos esfuerzos son cruciales debido a los apagones de hasta 20 horas diarias que dificultan la comunicación y el acceso a información esencial.
¿Qué se está haciendo para garantizar el suministro de alimentos en medio de la crisis por la tormenta Melissa?
Las autoridades han asegurado el suministro a mercados y centros sociales, además de mantener el ritmo de acopio de café, un producto agrícola importante en la zona. Sin embargo, la precariedad alimentaria sigue siendo una preocupación, especialmente en el contexto de la crisis actual.
¿Cuáles son los riesgos más grandes que enfrenta Santiago de Cuba con la llegada de la tormenta Melissa?
Los principales riesgos incluyen inundaciones por lluvias intensas, vientos fuertes y marejadas ciclónicas que podrían causar deslizamientos de tierra y derrumbes, especialmente en zonas montañosas y comunidades rurales. La infraestructura saturada y las deficiencias estructurales aumentan la vulnerabilidad de la región.
