Estas son las medidas que Santiago de Cuba pone en marcha para recibir a Melissa

Limpieza en Santiago de Cuba (imagen editada con IA)

Las autoridades de Santiago de Cuba pusieron en marcha un grupo de acciones para enfrentar los embates de la tormenta tropical Melissa, que llega en medio de apagones, carencia de alimentos y crisis sanitaria.

En una reunión del Grupo Temporal de Trabajo Provincial este viernes, Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista, insistió en la prioridad de preservar la vida de las personas y los bienes de la economía.

Los especialistas alertaron sobre la saturación del suelo por lluvias anteriores, el estado de las presas y cuencas, y la influencia de una vaguada que podría provocar lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje en los próximos días.

Según informaron las autoridades, la provincia cuenta con 101 áreas de riesgo, donde viven más de 11,900 santiagueros, que están siendo visitadas por los equipos de trabajo para adoptar medidas preventivas.

Medidas adoptadas en Santiago de Cuba ante la tormenta Melissa

Comunicaciones y energía

Ubicación de radioaficionados en zonas propensas a quedar incomunicadas.

Instalación de grupos electrógenos en centros considerados de vital importancia.

Salud Pública

Aseguramiento de cilindros de oxígeno en hospitales y centros médicos.

Evacuación de personas vulnerables, entre ellas pacientes nefróticos, lactantes y gestantes, en zonas costeras o cercanas a ríos.

Convocatoria a donaciones de sangre para reforzar los bancos provinciales.

Servicios Comunales

Poda de árboles y labores de higienización para prevenir accidentes y obstrucciones.

Aguas Santiago

Limpieza de tragantes y sistemas de drenaje ante el riesgo de inundaciones.

Abastecimiento y alimentos

Garantía del suministro a mercados y centros sociales.

Mantenimiento del ritmo de acopio del café, uno de los principales productos agrícolas de la zona.

Medidas sanitarias adicionales

Producción y distribución de hipoclorito en farmacias.

Control de arbovirosis mediante tratamientos adulticidas, aplicación de plaguicidas y abate.

Medidas legales y de comunicación

Aplicación de la Ley de Consejo de Defensa, que permite procesos jurídicos contra quienes incumplan las medidas de protección.

Refuerzo de la información a la población a través de medios oficiales y organizaciones de masas.

El gobierno asegura que la provincia “está lista para enfrentar la tormenta”, pero las deficiencias estructurales, los prolongados apagones y la escasez de recursos básicos generan preocupación entre los santiagueros.

Muchas personas temen que la inestabilidad del sistema eléctrico y la falta de alimentos agraven los efectos del evento meteorológico.

La Defensa Civil hizo un llamado a la población a mantenerse informada y acatar las orientaciones locales, mientras el Instituto de Meteorología sigue de cerca el trayecto de Melissa, que continúa desplazándose hacia el noroeste con potencial de intensificación y podría tocar territorio cubano el miércoles con categoría de huracán mayor.