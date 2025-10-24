Vecinos capturan a un hombre acusado de estafar en Santiago de Cuba

Vecinos y transeúntes de la calle Rastro, en Santiago de Cuba, capturaron este jueves a un hombre de la tercera edad que, según relatan testigos, se dedicaba a estafar a peatones, sin bien no se precisó el modus operandi con el cual actuaba.
El sujeto fue atado a un poste en plena vía pública y los vecinos aguardaron la llegada de un carro de la policía para su traslado formal a una unidad policial, informó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su cuenta de Facebook.
Los comentarios publicados junto al relato recogen la indignación de los residentes y presentan matices sobre las causas y consecuencias del hecho.
Algunos usuarios coincidieron en que hay quienes se aprovechan de su apariencia y edad para cometer fraudes. “Por experiencia propia hay personas que se valen de la edad y apariencia para cometer estafa”, escribió un vecino.
Otros señalaron que la necesidad no justifica la conducta delictiva y pidieron que se aplique la justicia. “Hay muchas personas pasando la misma necesidad y no roban, ni estafan; prefieren pedir ayuda”, señaló una internauta.
Varios comentarios identificaron al detenido como Manuel, una persona conocida en la zona y lo acusaron de estafar a vecinos desde hace tiempo.
“Ese es Manolo, vive en carretera del Morro, hace rato venía estafando, ya cayó”, afirmó otro usuario, mientras que otros llamaron a medidas ejemplares contra quienes cometen delitos en medio de la crisis económica.
La comunidad, según las publicaciones, optó por la detención ciudadana ante la percepción de impunidad y la necesidad de proteger a los transeúntes, hasta que las autoridades policiales se hicieran cargo del presunto estafador.
Una persona denunció recientemente haber sido víctima de una estafa en Cuba a través de WhatsApp, donde delincuentes se hicieron pasar por un familiar para pedir dinero con la excusa de una urgencia en el aeropuerto.
Sin embargo, la cubana María Padilla denunció en redes sociales, a fines de septiembre, que agentes de la policía en Camagüey se negaron a investigar un intento de estafa telefónica del que fue víctima, a pesar de que presentó datos concretos de los presuntos delincuentes.
La violencia callejera en Santiago de Cuba ha dejado varios episodios alarmantes en semanas recientes como evidencia de la creciente inseguridad en la isla. La ciudadanía asegura que los hechos violentos y delictivos se han incrementado sin que exista una respuesta eficaz por parte de las autoridades.
Asimismo, exigen mayor control y seguridad, denunciando una creciente sensación de impunidad que pone en riesgo a las comunidades más vulnerables de la provincia.
Preguntas frecuentes sobre estafas y seguridad en Santiago de Cuba
¿Cómo procedieron los vecinos de Santiago de Cuba ante el presunto estafador?
Los vecinos y transeúntes de la calle Rastro, en Santiago de Cuba, capturaron al hombre de la tercera edad, lo ataron a un poste en plena vía pública y esperaron la llegada de la policía para su traslado formal. Esta acción refleja la frustración de la comunidad ante la percepción de impunidad y la inacción de las autoridades policiales en la isla.
¿Cuál es la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en Cuba?
Los ciudadanos perciben una creciente inseguridad en Cuba, especialmente en Santiago de Cuba, donde la violencia callejera y los delitos se han incrementado sin una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Esto ha llevado a los ciudadanos a tomar justicia por mano propia en varias ocasiones.
¿Cómo operan las estafas en Cuba y cuál es la respuesta de las autoridades?
Las estafas en Cuba se han diversificado y utilizan diversos métodos, como hacerse pasar por familiares o funcionarios para obtener dinero. La respuesta de las autoridades ha sido ineficaz, ya que muchas veces no investigan los casos o no consideran los intentos de estafa como delitos, lo que perpetúa la impunidad y deja a los ciudadanos desprotegidos.
¿Qué acciones recomiendan los expertos para evitar ser víctima de una estafa en Cuba?
Los especialistas en ciberseguridad recomiendan no enviar dinero ni datos personales sin verificar la identidad del remitente. También aconsejan mantener la privacidad en redes sociales y sospechar de mensajes que planteen situaciones urgentes o emocionales sin verificación previa.
