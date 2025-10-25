Entra en vigor nuevo examen de ciudadanía en EE.UU.: Así te pueden suspender en plena entrevista

Vídeos relacionados:
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios en la administración y el contenido del examen de educación cívica para la naturalización que permiten a los oficiales detener la prueba en medio de la entrevista.
Según el documento oficial y un artículo del periodista Maykel González para Miami Herald, el test debe pararse cuando el solicitante haya respondido correctamente 12 preguntas —el mínimo para aprobar— o cuando haya acumulado nueve respuestas incorrectas, lo que implica suspender en ese punto.
La agencia subraya que esta es “la única modificación” en la forma de administrar el examen respecto a la versión de 2020.
La actualización llega con una versión del examen más extensa y exigente. El componente cívico pasa de 10 a 20 preguntas, y el umbral de aprobación se eleva de 6 a 12 respuestas correctas.
USCIS explica que, dado ese nuevo formato, el funcionario ya no está obligado a formular las 20 preguntas si el candidato alcanza el mínimo aprobatorio antes, o si queda matemáticamente reprobado al fallar nueve.
En términos prácticos, el aspirante puede salir aprobado o reprobado mucho antes de que termine el cuestionario.
Los nuevos cambios
El cambio entró en vigor el 20 de octubre de 2025 para quienes presentaron su solicitud de naturalización en esa fecha o con posterioridad.
Además del nuevo corte de aprobación y la regla de “parar la prueba”, el banco de preguntas de educación cívica se amplía de 100 a 128 ítems, lo que exige una preparación más amplia por parte de los aspirantes.
USCIS enmarca estas medidas dentro de un enfoque más estricto previamente anunciado para el proceso de naturalización.
USCIS informó además, en un comunicado oficial publicado en el Registro Federal, que la implementación de este examen forma parte de un esfuerzo por restaurar la integridad del proceso de naturalización y cumplir con las intenciones del Congreso.
La agencia subrayó que la naturalización es un privilegio, y que solo podrán acceder a la ciudadanía quienes cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, incluyendo el dominio del idioma inglés, conocimiento del sistema de gobierno y una conducta moral ejemplar.
Asimismo, USCIS recordó que prácticas como votar ilegalmente, registrarse como votante sin derecho o hacer declaraciones falsas de ciudadanía descalifican automáticamente al solicitante.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo examen de ciudadanía en EE.UU.
¿Cuáles son los cambios principales en el examen de ciudadanía de EE.UU. en 2025?
El examen de ciudadanía 2025 ha incrementado el número de preguntas de 10 a 20, y los solicitantes deben responder correctamente al menos 12 para aprobar. Además, el banco de preguntas ha aumentado de 100 a 128. El examen se puede detener si el solicitante acierta 12 respuestas o falla 9, lo que implica una prueba más exigente en comparación con versiones anteriores.
¿Por qué se han implementado estos cambios en el examen de ciudadanía?
Los cambios buscan restaurar la integridad del proceso de naturalización y asegurar que los nuevos ciudadanos estén plenamente asimilados. Según el USCIS, estos ajustes forman parte de un esfuerzo para que los solicitantes demuestren un conocimiento más profundo sobre la historia y el gobierno de EE.UU., y cumplan con las intenciones del Congreso.
¿Cuándo entraron en vigor los nuevos cambios en el examen de ciudadanía?
Los cambios en el examen de ciudadanía entraron en vigor el 20 de octubre de 2025. Esto aplica para quienes presentaron su solicitud de naturalización a partir de esa fecha o después.
¿Qué sucede si un solicitante no pasa el examen de ciudadanía?
Si un solicitante no logra responder correctamente al menos 12 preguntas, el examen se detiene después de 9 errores y el solicitante no pasa la prueba. Tendrá una segunda oportunidad para aprobar antes de que se rechace su solicitud de naturalización.
¿Cómo afectan estos cambios a los solicitantes mayores de 65 años?
Los solicitantes mayores de 65 años que han sido residentes permanentes durante 20 años o más pueden estudiar solo 20 preguntas marcadas con un asterisco, y tomar el examen en su idioma preferido. Deben responder correctamente al menos 6 de las 10 preguntas para aprobar.
