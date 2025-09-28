"False Heaven": La operación que revocó la ciudadanía a un cubano

Vídeos relacionados:
Autoridades estadounidenses advirtieron sobre las consecuencias de la Operación "False Haven" —traducida por algunos como “falso cielo”—, una ofensiva conjunta de ICE y el Departamento de Justicia para revocar ciudadanías obtenidas con fraude y expulsar a quienes ocultaron delitos graves, especialmente abusos sexuales contra menores, durante su proceso de naturalización.
El aviso cobra fuerza tras el caso del cubano Orlando Chávez, de 43 año, naturalizado y posteriormente declarado culpable de fraude en la naturalización y de usar un certificado de ciudadanía obtenido de forma fraudulenta.
Según el expediente, Chávez mintió bajo juramento en su solicitud (14 de julio de 2017) y en la entrevista de USCIS (19 de abril de 2018) al negar haber incurrido en conductas sexuales coercitivas o en delitos no detenidos.
Luego prestó juramento (30 de abril de 2018) y usó el certificado para pedir un pasaporte (19 de mayo de 2018).
Más tarde, en octubre de 2019, fue condenado por dos delitos de abuso infantil (hechos de 2014), con 14 meses de prisión y cinco años de libertad condicional.
Un jurado federal lo halló culpable de los cargos de fraude de naturalización y uso del certificado fraudulento tras una investigación de ERO Miami en el marco de "False Haven".
Qué es “False Haven” y cómo actúa
De acuerdo con la información oficial, "False Haven" (lanzada en 2019 por la Document and Benefit Fraud Task Force en Raleigh, NC) cruza registros estatales de ofensores sexuales y otros datos para detectar naturalizaciones con declaraciones falsas u omisiones.
Con ello impulsa causas penales y civiles para desnaturalizar y remover del país a los condenados.
La iniciativa ha derivado en expedientes contra autores de violación en serie, abuso sexual infantil, incesto, sodomía, material de abuso sexual infantil, secuestro, trata, asesinato, tráfico de drogas, blanqueo, fraude fiscal y médico, malversación, robo de identidad agravado y maltrato a personas mayores.
Riesgos para los naturalizados
Según el caso y la operación, los naturalizados pueden ser objeto de una serie de consecuencias que incluyen desde prisión federal hasta deportación.
- Desnaturalización automática: una condena por fraude de naturalización conlleva la revocación de la ciudadanía.
- Prisión federal: en el caso de Chávez, la Fiscalía adelantó que la pena máxima alcanza 10 años; la sentencia fue fijada para el 8 de enero de 2025.
- Remoción (deportación): al perder la ciudadanía, el individuo queda sujeto a procedimientos de expulsión a cargo de ERO.
- Nulidad de documentos: el certificado de naturalización y cualquier documento obtenido con él (p. ej., pasaporte) pierden validez.
- Investigaciones retroactivas: la operación revisa casos en los que los delitos ocurrieron antes de la naturalización pero no fueron revelados.
El caso que encendió la alerta
La oficina de ERO Miami subrayó que obtener la ciudadanía con declaraciones engañosas “empaña la santidad del proceso” y que False Haven persigue y procesa a quienes ocultaron delitos atroces, con el fin de proteger a las comunidades y rendir cuentas.
En el juicio de dos días contra Chávez, el jurado valoró la solicitud N-400, la entrevista bajo juramento, la ceremonia de naturalización y la condena estatal posterior como parte del patrón de fraude.
El caso fue llevado por la subdirectora del DHS Melissa Roca Shaw y la fiscal federal adjunta Yisel Valdés.
La advertencia de las autoridades llega en un momento en que "False Haven" mantiene investigaciones en curso y ha producido múltiples causas en todo el país.
En el plano individual, el caso de Chávez ilustra el alcance de la operación: si el gobierno prueba que hubo mentira u omisión material en la naturalización, la ciudadanía se pierde y se habilita la remoción.
Preguntas frecuentes sobre la Operación "False Haven" y sus implicaciones
¿Qué es la Operación "False Haven" y cómo afecta a los naturalizados?
La Operación "False Haven" es una iniciativa conjunta de ICE y el Departamento de Justicia lanzada en 2019 para detectar fraudes en la naturalización y expulsar a individuos que ocultaron delitos graves durante su proceso de naturalización. Afecta a los naturalizados que mintieron en sus solicitudes, exponiéndolos a la desnaturalización y posibles procesos de deportación.
¿Qué consecuencias enfrenta alguien desnaturalizado por fraude de ciudadanía?
Una persona desnaturalizada por fraude de ciudadanía enfrenta la revocación de su ciudadanía, lo que conlleva a la nulidad de documentos como el certificado de naturalización y el pasaporte. Además, puede ser objeto de procedimientos de deportación y enfrentar penas de prisión federal.
¿Cómo se detectan los fraudes en la naturalización bajo "False Haven"?
La Operación "False Haven" cruza registros estatales de ofensores sexuales y otros datos para identificar declaraciones falsas u omisiones durante el proceso de naturalización. Esto permite impulsar causas penales y civiles para desnaturalizar y remover del país a los condenados.
¿Qué casos recientes han sido destacados por "False Haven"?
El caso reciente de Orlando Chávez, un cubano desnaturalizado por ocultar delitos de abuso infantil, se destaca como un ejemplo de la eficacia de "False Haven". Su ciudadanía fue revocada tras descubrirse que mintió durante su proceso de naturalización, lo que llevó a su desnaturalización y a un proceso de expulsión.
