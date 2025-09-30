Indignación en EE.UU: ICE arresta a ciudadanos por parecer inmigrantes latinos

Vídeos relacionados:

Las redadas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están alcanzando a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría latinos, que han sido detenidos e incluso retenidos bajo sospecha de estar en el país de manera irregular.

Así lo documentó un extenso reportaje de The New York Times publicado este lunes, tras revisar expedientes judiciales y testimonios, y encontrar que al menos 15 ciudadanos han sido arrestados o interrogados por agentes de inmigración desde enero.

En varios casos, los detenidos afirmaron de inmediato su condición de estadounidenses, pero fueron ignorados por los agentes y trasladados a centros de detención, donde algunos pasaron horas o incluso días sin acceso a un abogado ni a llamadas telefónicas.

Uno de los casos más notorios fue el de Kenny Laynez-Ambrosio, de 18 años, nacido en West Palm Beach, Florida, quien fue arrestado durante una parada de tráfico en mayo. Aunque repetía “¡Soy de aquí!”, los agentes lo detuvieron durante seis horas.

En California, Jason Brian Gavidia, de 29 años, también ciudadano, fue reducido violentamente en su negocio de autos clásicos en Montebello. Otro, Julio Noriega, de Chicago, pasó 10 horas bajo custodia después de que oficiales de ICE lo esposaran mientras entregaba su currículum.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido sus procedimientos como “altamente selectivos”, aunque no existe un registro federal que documente los arrestos de ciudadanos.

Sin embargo, las denuncias han llegado a los tribunales: la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno, argumentando que estas detenciones violan la Cuarta Enmienda al dirigirse de forma desproporcionada contra latinos.

Aunque un juez federal en Los Ángeles ordenó frenar la práctica, la Corte Suprema suspendió la medida, lo que permite a los agentes continuar con estas acciones, resaltó el diario neoyorquino.

Los testimonios recogidos muestran un patrón de redadas más agresivas, en las que los oficiales exigen pruebas inmediatas de ciudadanía en calles, lugares de trabajo y hasta escuelas. Algunos ciudadanos han comenzado a portar pasaportes en su vida diaria por temor a ser detenidos.

El Cato Institute, un centro de estudios libertario, señaló que uno de cada cinco arrestos de ICE involucra a residentes latinos sin antecedentes penales ni órdenes de deportación.

Para muchos, las experiencias han dejado secuelas psicológicas. “Ya no puedo trabajar tranquilo, siempre estoy nervioso”, declaró Leonardo García Venegas, detenido dos veces en Alabama pese a haber mostrado identificación válida.

Durante su campaña, Trump prometió la mayor operación de deportación de la historia, inspirada en la llamada “Operación Espalda Mojada” de los años cincuenta. Ahora, con la autorización de la Corte Suprema, sus agentes tienen un margen aún más amplio para detener a cualquier persona bajo sospecha.