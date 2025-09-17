Trump envía mensaje a nuevos estadounidenses: "Nuestras costumbres ahora son tus costumbres"

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, envió una carta de bienvenida a los nuevos ciudadanos naturalizados del país, en la que les recuerda que ahora comparten plenamente los valores, la historia y las responsabilidades cívicas de la nación.

“Nuestras costumbres ahora son tus costumbres. Y nuestra Constitución ahora es tuya para salvaguardar, honrar y respetar”, escribió el mandatario en una misiva difundida por la Casa Blanca y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), como parte del mensaje institucional a quienes han obtenido la ciudadanía.

Trump felicitó a los nuevos ciudadanos “en nombre de mi Administración y del pueblo estadounidense”, y celebró que hayan decidido formar parte “de nuestra gran y gloriosa Nación”.

“América siempre ha dado la bienvenida a quienes abrazan nuestros valores, se integran en nuestra sociedad y juran lealtad a nuestro país”, afirmó en la carta. “Al hacer este juramento, has forjado un vínculo sagrado con nuestra Nación, sus tradiciones, su historia, su cultura y sus valores”.

“Este rico legado ahora es tuyo para proteger, promover y transmitir a la próxima generación. Nuestra historia ahora es tu historia. [...] Los Estados Unidos son ahora tu patria, y formas parte de una Nación bajo Dios”, añade el texto presidencial.

Desde USCIS, al compartirse la misiva en sus redes oficiales, subrayaron que se trata de un reconocimiento a quienes “abrazan nuestros valores, se integran a nuestra sociedad y juran lealtad a nuestro país”. La Casa Blanca acompañó la publicación con la frase: “Nuestro legado es ahora tuyo para proteger, promover y transmitir a la próxima generación. Nuestra historia ahora es tu historia… Y nuestra Constitución es ahora tuya para salvaguardar, honrar y respetar”.

La difusión de la carta coincidió con el Día de la Constitución en Estados Unidos, y según informó el Departamento de Seguridad Nacional, el mensaje presidencial será entregado en todas las ceremonias de naturalización a partir de ahora. La institución enmarcó esta acción como parte de un esfuerzo por reforzar la solemnidad del proceso de ciudadanía y recordó que, bajo la administración de Trump y la secretaria Kristi Noem, la naturalización vuelve a ser tratada como “un vínculo sagrado”, con mayores controles y requisitos para los solicitantes.

Este mismo miércoles, una exclusiva de The Daily Signal, anunció que la Administración Trump restablecerá el modelo 2020 del examen de naturalización, descartado durante el gobierno de Joe Biden. La nueva versión incluye 128 preguntas posibles (antes eran 100), y los solicitantes deben responder correctamente al menos 12 de 20 preguntas orales. USCIS explicó que estos cambios buscan “evaluar mejor el conocimiento de los solicitantes sobre la historia y el gobierno de EE.UU.” y asegurar que quienes accedan a la ciudadanía “abracen plenamente nuestros valores y principios como nación”.

Se endurecen también las exenciones por discapacidad, el control del carácter moral y se reanudan investigaciones vecinales para validar el cumplimiento de los requisitos legales. “La ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y debe estar reservada solo para aquellos que abracen completamente nuestros valores”, declaró el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

En 2023 más de 33 mil cubanos se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, ocupando el quinto lugar entre las nacionalidades más representadas en los procesos de naturalización, según cifras oficiales. Estas cifras, sin embargo, podrían reducirse por el endurecimiento de políticas bajo el gobierno de Trump.

En marzo pasado, el presidente Trump celebró que los trabajadores nacidos en Estados Unidos ganaran 284,000 empleos, mientras que los inmigrantes perdieran 87,000 puestos, calificándolo como una “victoria histórica”. Durante el Día del Trabajo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el 100 % de los nuevos empleos generados este año han sido para ciudadanos estadounidenses. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025, la población inmigrante en Estados Unidos se ha reducido en más de 1,6 millones de personas.

La carta de bienvenida a nuevos estadounidenses, por su parte, concluye con un deseo personal del mandatario a quienes se integran como ciudadanos: “Una vez más, felicitaciones y bienvenido. Que Dios te bendiga, y que Él continúe bendiciendo a los Estados Unidos de América”.

