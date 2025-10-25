Persisten basureros en calles de Camagüey ante el inminente paso del huracán Melissa

Montaña de basura sin recoger en el reparto Las Mercedes, en la ciudad de Camagüey.

Ante el inminente paso por la zona oriental de Cuba del huracán Melissa, los camagüeyanos enfrentan no solo la amenaza del viento y la lluvia, sino también el abandono y la suciedad que inundan sus calles.

Mientras las autoridades anuncian la Fase de Alerta Ciclónica desde Camagüey hasta Guantánamo, los vecinos denuncian que la basura se acumula sin control y que el peligro aumenta con cada nube que se acerca.

En el Callejón Vásquez, entre las calles 20 de Mayo y San Rafael, los residentes viven una situación desesperada. Montones de desechos se amontonan junto a las viviendas, generando un foco de infección en una zona donde, según denunció el periodista José Luis Tan, circula un virus que ya ha cobrado vidas de adultos y ancianos.

Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

“Ese basurero antes era grande, ahora parece pequeño, pero solo porque ha llegado a estar mucho peor”, lamentó una vecina, señalando que los restos orgánicos y los animales muertos se mezclan con los residuos en descomposición.

Los habitantes aseguran que el gobierno local no ha tomado medidas efectivas para contener la crisis sanitaria, mientras crece la indignación ante la falta de respuestas.

“Un reparto fantasma” en Las Mercedes

También el periodista José Raúl Gallego compartió imágenes impactantes del reparto Las Mercedes, un barrio que describió como “fantasma”. “Allí las personas se enferman día a día, los consultorios están cerrados y nadie pasa a recoger la basura”, denunció.

Captura de Facebook/José Raúl Gallego

Las fotos muestran montañas de desechos en plena vía pública, sin recoger desde hace semanas, justo en una zona que se inunda cada vez que pasa un ciclón. “Si llega el huracán, toda esa basura irá a parar a las alcantarillas o al río”, advirtió Gallego.

Vecinos reportan fiebre, diarreas y dolores musculares, síntomas asociados a enfermedades transmitidas por vectores, agravadas por la falta de fumigación.

Árboles sobre cables y riesgo eléctrico

En la zona de los Talleres del Ferrocarril, Tan también alertó del crecimiento descontrolado de árboles que ya sobrepasan los cables de alta tensión, lo que representa un riesgo inminente para las viviendas y la vida de los vecinos.

“Pedimos que se tomen medidas inmediatas antes de que ocurra una tragedia”, reclamaron los residentes, cansados de esperar una respuesta que no llega.

Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

Un huracán que llega a una provincia vulnerable

Camagüey es hoy una de las provincias más expuestas ante el avance del ya huracán Melissa. Según reportó CiberCuba, las provincias orientales se preparan “en medio de apagones y escasez”, con miles de personas sin acceso a alimentos, agua o electricidad.

Incluso, la primera secretaria del Partido Comunista en Granma admitió públicamente la falta de prevención en los preparativos para enfrentar el ciclón: “No se están adoptando medidas”.

Mientras tanto, en Camagüey, los basureros siguen creciendo, el olor se vuelve insoportable y la gente siente que el verdadero desastre llegó mucho antes de Melissa.