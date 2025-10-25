Persisten basureros en calles de Camagüey ante el inminente paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Ante el inminente paso por la zona oriental de Cuba del huracán Melissa, los camagüeyanos enfrentan no solo la amenaza del viento y la lluvia, sino también el abandono y la suciedad que inundan sus calles.
Mientras las autoridades anuncian la Fase de Alerta Ciclónica desde Camagüey hasta Guantánamo, los vecinos denuncian que la basura se acumula sin control y que el peligro aumenta con cada nube que se acerca.
En el Callejón Vásquez, entre las calles 20 de Mayo y San Rafael, los residentes viven una situación desesperada. Montones de desechos se amontonan junto a las viviendas, generando un foco de infección en una zona donde, según denunció el periodista José Luis Tan, circula un virus que ya ha cobrado vidas de adultos y ancianos.
“Ese basurero antes era grande, ahora parece pequeño, pero solo porque ha llegado a estar mucho peor”, lamentó una vecina, señalando que los restos orgánicos y los animales muertos se mezclan con los residuos en descomposición.
Los habitantes aseguran que el gobierno local no ha tomado medidas efectivas para contener la crisis sanitaria, mientras crece la indignación ante la falta de respuestas.
“Un reparto fantasma” en Las Mercedes
También el periodista José Raúl Gallego compartió imágenes impactantes del reparto Las Mercedes, un barrio que describió como “fantasma”. “Allí las personas se enferman día a día, los consultorios están cerrados y nadie pasa a recoger la basura”, denunció.
Las fotos muestran montañas de desechos en plena vía pública, sin recoger desde hace semanas, justo en una zona que se inunda cada vez que pasa un ciclón. “Si llega el huracán, toda esa basura irá a parar a las alcantarillas o al río”, advirtió Gallego.
Vecinos reportan fiebre, diarreas y dolores musculares, síntomas asociados a enfermedades transmitidas por vectores, agravadas por la falta de fumigación.
Árboles sobre cables y riesgo eléctrico
En la zona de los Talleres del Ferrocarril, Tan también alertó del crecimiento descontrolado de árboles que ya sobrepasan los cables de alta tensión, lo que representa un riesgo inminente para las viviendas y la vida de los vecinos.
“Pedimos que se tomen medidas inmediatas antes de que ocurra una tragedia”, reclamaron los residentes, cansados de esperar una respuesta que no llega.
Un huracán que llega a una provincia vulnerable
Camagüey es hoy una de las provincias más expuestas ante el avance del ya huracán Melissa. Según reportó CiberCuba, las provincias orientales se preparan “en medio de apagones y escasez”, con miles de personas sin acceso a alimentos, agua o electricidad.
Incluso, la primera secretaria del Partido Comunista en Granma admitió públicamente la falta de prevención en los preparativos para enfrentar el ciclón: “No se están adoptando medidas”.
Mientras tanto, en Camagüey, los basureros siguen creciendo, el olor se vuelve insoportable y la gente siente que el verdadero desastre llegó mucho antes de Melissa.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria y el huracán Melissa en Camagüey
¿Cuál es la situación actual de la basura en Camagüey ante la llegada del huracán Melissa?
La acumulación de basura en las calles de Camagüey es crítica, con montones de desechos que permanecen sin recoger. Esta situación representa un peligro sanitario agravado por la inminente llegada del huracán Melissa, que podría dispersar los residuos y obstruir el sistema de drenaje, aumentando el riesgo de inundaciones.
¿Qué enfermedades se están reportando en Camagüey debido a la crisis sanitaria?
Se han confirmado casos de chikungunya y se sospecha la circulación del virus Oropouche en Camagüey. La acumulación de basura y la falta de fumigación han favorecido la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector de estas enfermedades, lo que agrava la crisis sanitaria en la región.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar el huracán Melissa?
La Defensa Civil ha declarado la Fase de Alerta Ciclónica desde Camagüey hasta Guantánamo, pero se reporta una falta de medidas preventivas adecuadas, como la limpieza de calles y drenajes, lo que aumenta la vulnerabilidad de la población ante el huracán Melissa.
¿Cómo afecta la situación de los basureros a la salud pública en Camagüey?
La acumulación de basura genera focos de infección y aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como moscas y mosquitos. La falta de recogida de residuos y la insalubridad en las calles han contribuido al incremento de enfermedades en la población, que ya reporta síntomas de fiebre, diarreas y dolores musculares.
