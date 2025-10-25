Jefa del PCC en Granma admite falta de prevención ante Melissa: “No se están adoptando medidas”

Sábado, 25 Octubre, 2025 - 12:43

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, Yudelkis Ortiz, reconoció este sábado la falta de preparación en varios territorios de la provincia ante la inminente llegada de la tormenta tropical Melissa, que ya provoca lluvias intensas e inundaciones en el oriente del país.

“Ando mirando en el recorrido que estamos haciendo que hay lugares donde no observamos ambiente de prevención, acondicionamiento y adopción de medidas. Estamos comunicándonos con los responsables para que actúen con inmediatez. Los pronósticos no son buenos y hay que ganar tiempo. En prever está el arte de salvar”, posteó la funcionaria en Facebook.

Ortiz difundió además imágenes de un carro de propaganda del Partido que realiza recorridos para informar a la población sobre las medidas a adoptar, en medio de los apagones que impiden a los residentes informarse por métodos tradicionales como la radio y la televisión.

El sistema tropical afecta ya a Holguín, Granma y Santiago de Cuba con precipitaciones persistentes, rachas de viento y crecidas de ríos.

Vecinos de municipios como Bayamo y Manzanillo reportan interrupciones del servicio eléctrico desde la madrugada y dificultades para recibir información actualizada.

La Unión Eléctrica (UNE) prevé para este sábado afectaciones superiores a 1,800 MW por déficit de generación, debido a averías en varias termoeléctricas y a la escasez de combustible y lubricantes.

El panorama complica la comunicación de alertas y la respuesta local en comunidades propensas a inundaciones.

En 2024, tras el paso del huracán Óscar por Guantánamo, múltiples testimonios denunciaron que la población no logró prepararse por la falta de electricidad e información.

Localidades como San Antonio del Sur, Imías y San Ignacio reportaron daños severos y desbordamientos que dejaron viviendas bajo agua.

