Primer secretario del PCC en Holguín alerta sobre posible desconexión eléctrica por Melissa

El dirigente dijo que se orientó crear cápsulas de comunicación para mantener informada a la ciudadanía

El primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Holguín, Joel Queipo Ruiz, aseguró que la provincia se prepara “para el peor escenario” ante el inminente impacto de la tormenta Melissa, que podría convertirse en huracán y provocar desconexión del Sistema Eléctrico Nacional.

En un video compartido en Facebook por el creador de contenidos Edmundo Dantés Jr., Queipo explicó que desde el miércoles 22 las autoridades vienen tomando medidas preventivas por la cercanía de Melissa.

“Lo más importante es salvaguardar las vidas humanas, que esa es la prioridad de las prioridades”, subrayó.

El dirigente partidista dijo que se ha orientado crear “cápsulas de comunicación” con los territorios y lugares de difícil acceso para mantener el flujo de información, incluso si se interrumpe el sistema eléctrico o las comunicaciones.

“Hay que estar preparados incluso para una desconexión del sistema”, advirtió, al tiempo que instó a utilizar métodos alternativos como las motorinas para llevar información.

Queipo también llamó a la solidaridad entre los vecinos: “El que tenga una planta, aprovechar para cargar celulares, para dar energía, población a población”.

En medio de los apagones prolongados que afectan a toda Cuba, la viceprimera ministra Inés María Chapman propuso semanas atrás una “solución” similar para mantener informada a la población: sacar un televisor a la calle y conectarlo a un grupo electrógeno para que los vecinos puedan ver las orientaciones del gobierno durante los cortes eléctricos.

Según el primer secretario del PCC en la nororiental provincia, los medios locales han estado acompañando la cobertura del evento meteorológico, cuya evolución podría agravarse en las próximas horas.

El jueves, en nuevo colapso del SEN dejó a gran parte de Cuba sin electricidad, en medio de la inminente llegada del ya casi huracán Melissa, que se prevé tenga una rápida intensificación, tras lo cual podría impactar la región oriental cubana con categoría 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson, y vientos superiores a los 250 km/h.

Mientras el país se prepara para posibles lluvias y vientos fuertes, millones de cubanos se enfrentan a la oscuridad y al silencio informativo de las autoridades, que una vez más reconocieron un “fallo parcial” en el sistema sin ofrecer explicaciones claras.

En lo que va de año se reportan varias caídas del SEN provocadas, según lo explicado por autoridades, con “condiciones meteorológicas adversas” o baja generación en determinadas zonas del país, en medio del deterioro estructural de la infraestructura energética en la isla, así como la ineficiencia en la planificación y mantenimiento del sistema.