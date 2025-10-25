Primer secretario del PCC en Holguín alerta sobre posible desconexión eléctrica por Melissa

El primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Holguín, Joel Queipo Ruiz, aseguró que la provincia se prepara “para el peor escenario” ante el inminente impacto de la tormenta Melissa, que podría convertirse en huracán y provocar desconexión del Sistema Eléctrico Nacional.
En un video compartido en Facebook por el creador de contenidos Edmundo Dantés Jr., Queipo explicó que desde el miércoles 22 las autoridades vienen tomando medidas preventivas por la cercanía de Melissa.
“Lo más importante es salvaguardar las vidas humanas, que esa es la prioridad de las prioridades”, subrayó.
El dirigente partidista dijo que se ha orientado crear “cápsulas de comunicación” con los territorios y lugares de difícil acceso para mantener el flujo de información, incluso si se interrumpe el sistema eléctrico o las comunicaciones.
“Hay que estar preparados incluso para una desconexión del sistema”, advirtió, al tiempo que instó a utilizar métodos alternativos como las motorinas para llevar información.
Queipo también llamó a la solidaridad entre los vecinos: “El que tenga una planta, aprovechar para cargar celulares, para dar energía, población a población”.
En medio de los apagones prolongados que afectan a toda Cuba, la viceprimera ministra Inés María Chapman propuso semanas atrás una “solución” similar para mantener informada a la población: sacar un televisor a la calle y conectarlo a un grupo electrógeno para que los vecinos puedan ver las orientaciones del gobierno durante los cortes eléctricos.
Según el primer secretario del PCC en la nororiental provincia, los medios locales han estado acompañando la cobertura del evento meteorológico, cuya evolución podría agravarse en las próximas horas.
El jueves, en nuevo colapso del SEN dejó a gran parte de Cuba sin electricidad, en medio de la inminente llegada del ya casi huracán Melissa, que se prevé tenga una rápida intensificación, tras lo cual podría impactar la región oriental cubana con categoría 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson, y vientos superiores a los 250 km/h.
Mientras el país se prepara para posibles lluvias y vientos fuertes, millones de cubanos se enfrentan a la oscuridad y al silencio informativo de las autoridades, que una vez más reconocieron un “fallo parcial” en el sistema sin ofrecer explicaciones claras.
En lo que va de año se reportan varias caídas del SEN provocadas, según lo explicado por autoridades, con “condiciones meteorológicas adversas” o baja generación en determinadas zonas del país, en medio del deterioro estructural de la infraestructura energética en la isla, así como la ineficiencia en la planificación y mantenimiento del sistema.
Preguntas frecuentes sobre la tormenta Melissa y su impacto en Cuba
¿Qué medidas está tomando Holguín ante la llegada de la tormenta Melissa?
La provincia de Holguín se prepara para el peor escenario ante la amenaza de la tormenta Melissa, que podría convertirse en huracán. Se están tomando medidas preventivas desde el 22 de octubre, que incluyen la creación de "cápsulas de comunicación" para mantener el flujo de información, incluso si se interrumpe el sistema eléctrico o las comunicaciones. Además, se fomenta la solidaridad entre vecinos para compartir recursos como plantas eléctricas.
¿Cuál es el estado actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba?
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba enfrenta un colapso parcial, lo que ha provocado apagones generalizados en todo el país. Se reporta un déficit de generación significativo debido a averías en varias plantas y una severa escasez de combustible. La situación se agrava con la proximidad de la tormenta Melissa, que amenaza con empeorar las condiciones actuales.
¿Cómo se está informando a la población cubana sobre la tormenta Melissa?
En medio de los apagones, las autoridades cubanas están utilizando métodos alternativos para comunicar con la población, como vehículos de propaganda del Partido y redes sociales. Sin embargo, muchos cubanos carecen de acceso confiable a la información debido a los cortes eléctricos prolongados y la falta de medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión.
¿Qué peligros representa la tormenta Melissa para Cuba?
La tormenta Melissa podría intensificarse rápidamente y alcanzar la categoría de huracán, con vientos superiores a los 250 km/h. Se espera que provoque lluvias intensas, marejadas e inundaciones en la región oriental de Cuba, aumentando la vulnerabilidad de una población ya afectada por una crisis energética y de comunicación.
