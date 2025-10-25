Evacúan prisión en Santiago de Cuba por amenaza del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Las autoridades dispusieron la evacuación de los prisioneros del Establecimiento Penitenciario de Aguadores ante la amenaza que representa Melissa para la provincia.
De acuerdo con los perfiles oficialistas del MININT, los internos serán reubicados en otros centros penitenciarios del municipio de Santiago con mayores condiciones de seguridad hasta que pase el evento, informó el Ministerio del Interior en el territorio.
El aviso oficial subraya que la medida se adopta “en aras de mayor protección de los internos” y como parte de la función principal de la Defensa Civil, que incluye ordenar evacuaciones preventivas y mantener la calma pública mediante información continua a los ciudadanos.
La comunicación menciona el posible paso del huracán Melissa por el oriente cubano y, de forma operativa, refiere el intervalo de espera “hasta que pase la tormenta tropical”, en alusión al sistema ciclónico cuya intensidad continúa en vigilancia.
La reubicación temporal de la población penal de Aguadores busca reducir vulnerabilidades asociadas a vientos, lluvias intensas y afectaciones de la infraestructura que pudieran presentarse con el deterioro del tiempo, y responde a los planes de reducción de desastres establecidos para instalaciones sensibles.
De acuerdo con el parte, la prioridad es garantizar la seguridad de las personas y preservar el orden, con traslados hacia recintos considerados más seguros dentro del propio municipio.
Melissa se convirtió en huracán la tarde de este sábado. El subdirector del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. advirtió que el evento, por sus características actuales y su movimiento extremadamente lento, representa un peligro para las áreas bajo la trayectoria proyectada —con énfasis en Jamaica— y que el sistema puede intensificarse rápidamente en las próximas horas. “La situación es cada vez más grave”, alertó.
Según la actualización, la lentitud de movimiento persistirá tres o cuatro días, con un giro paulatino hacia el oeste entre hoy y esta noche y un proceso de rápida intensificación que puede llevar a estatus de huracán mayor entre hoy y mañana, antes de acercarse a Jamaica entre el martes en la noche y el miércoles.
Después, la proyección del NHC sitúa a Melissa rumbo al occidente de Cuba el miércoles, y posteriormente hacia Turcas y Caicos o los Bahamas del sur, aún como huracán poderoso.
Preguntas Frecuentes sobre el Huracán Melissa y su Impacto en Cuba
¿Por qué se evacuó la cárcel en Santiago de Cuba?
La evacuación de la cárcel en Santiago de Cuba se realizó debido a la amenaza del huracán Melissa. Las autoridades decidieron reubicar a los prisioneros del Establecimiento Penitenciario de Aguadores a otros centros más seguros dentro del municipio para protegerlos de los posibles impactos del huracán, como vientos fuertes, lluvias intensas y daños a la infraestructura.
¿Cuál es la trayectoria prevista para el huracán Melissa y su impacto en Cuba?
El huracán Melissa se desplaza lentamente y se espera que intensifique su fuerza. Se proyecta que Melissa podría impactar el oriente de Cuba entre martes y miércoles. La tormenta ha sido calificada de potencialmente peligrosa, con pronósticos de lluvias intensas, vientos huracanados y marejadas que afectarán sobre todo a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín.
¿Qué medidas ha tomado la Defensa Civil de Cuba ante el huracán Melissa?
La Defensa Civil de Cuba ha declarado la Fase Informativa para varias provincias del oriente del país, incluyendo Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey. Esta medida busca que las autoridades locales comiencen a prepararse para la emergencia, asegurando la protección de la población mediante evacuaciones preventivas y manteniendo a los ciudadanos informados sobre el progreso del huracán.
¿Qué riesgos específicos enfrenta Cuba debido al huracán Melissa?
Melissa representa un riesgo significativo de inundaciones, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas en el oriente de Cuba. Las lluvias intensas podrían causar crecidas de ríos y derrumbes, mientras que la marejada ciclónica amenaza con penetraciones del mar en áreas costeras. Además, los fuertes vientos podrían dañar infraestructuras y afectar la seguridad de las comunidades.
