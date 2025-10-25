Evacúan prisión en Santiago de Cuba por amenaza del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Las autoridades dispusieron la evacuación de los prisioneros del Establecimiento Penitenciario de Aguadores ante la amenaza que representa Melissa para la provincia.

De acuerdo con los perfiles oficialistas del MININT, los internos serán reubicados en otros centros penitenciarios del municipio de Santiago con mayores condiciones de seguridad hasta que pase el evento, informó el Ministerio del Interior en el territorio.

El aviso oficial subraya que la medida se adopta “en aras de mayor protección de los internos” y como parte de la función principal de la Defensa Civil, que incluye ordenar evacuaciones preventivas y mantener la calma pública mediante información continua a los ciudadanos.

La comunicación menciona el posible paso del huracán Melissa por el oriente cubano y, de forma operativa, refiere el intervalo de espera “hasta que pase la tormenta tropical”, en alusión al sistema ciclónico cuya intensidad continúa en vigilancia.

La reubicación temporal de la población penal de Aguadores busca reducir vulnerabilidades asociadas a vientos, lluvias intensas y afectaciones de la infraestructura que pudieran presentarse con el deterioro del tiempo, y responde a los planes de reducción de desastres establecidos para instalaciones sensibles.

De acuerdo con el parte, la prioridad es garantizar la seguridad de las personas y preservar el orden, con traslados hacia recintos considerados más seguros dentro del propio municipio.

Melissa se convirtió en huracán la tarde de este sábado. El subdirector del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. advirtió que el evento, por sus características actuales y su movimiento extremadamente lento, representa un peligro para las áreas bajo la trayectoria proyectada —con énfasis en Jamaica— y que el sistema puede intensificarse rápidamente en las próximas horas. “La situación es cada vez más grave”, alertó.

Según la actualización, la lentitud de movimiento persistirá tres o cuatro días, con un giro paulatino hacia el oeste entre hoy y esta noche y un proceso de rápida intensificación que puede llevar a estatus de huracán mayor entre hoy y mañana, antes de acercarse a Jamaica entre el martes en la noche y el miércoles.

Después, la proyección del NHC sitúa a Melissa rumbo al occidente de Cuba el miércoles, y posteriormente hacia Turcas y Caicos o los Bahamas del sur, aún como huracán poderoso.