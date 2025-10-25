Activistas piden refugio urgente para mascotas y animales callejeros ante el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La filial en La Habana de la organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) alertó este sábado sobre el riesgo que enfrentarán cientos de miles de animales durante el paso del huracán Melissa e instaron a la población a ofrecer refugio temporal a los callejeros y proteger a las mascotas.

En este sentido, la organización emitió un comunicado urgente a través de su perfil en Facebook en el que pidió a los tutores mantener a sus mascotas bajo resguardo y a la ciudadanía abrir sus puertas “aunque sea por unos días” a los animales abandonados.

Captura de Facebook/BAC-Habana

“Un rincón seco puede salvarles la vida. No los dejemos solos”, señala el texto, que llama a la solidaridad en medio de la emergencia por el huracán que ya avanza con fuerza sobre el Caribe y amenaza con afectar el territorio nacional.

En un mensaje anterior, los animalistas se refirieron al rápido fortalecimiento del sistema y su muy probable tránsito por la región oriental de Cuba como un huracán de gran intensidad, con vientos y lluvias que podrían causar graves inundaciones, caída de árboles y destrucción en zonas vulnerables.

“Por eso pedimos encarecidamente a todos los tutores que no saquen a sus mascotas de casa, que las mantengan protegidas, con agua y alimento suficiente”, exhortaron.

Captura de Facebook/BAC-Habana

Según estimaciones compartidas por el grupo BAC-Habana, la población callejera de animales en Cuba podría superar actualmente los 500,000 solo entre perros y gatos, una cifra que, ante las lluvias e inundaciones, se traduce en una tragedia potencial.

En redes sociales, numerosos usuarios reforzaron el llamado a la empatía. “Ayuden a los callejeros mientras pase el huracán”, escribió Victoria Prieto-Solís.

Isabel Acosta insistió en que los animales “son parte de la familia” y pidió mantenerlos dentro de casa para evitar accidentes fatales.

Otros internautas, como Elena Cazulo y Joyce Margarita Cruz, recordaron la importancia de bajar a los perros de las azoteas y no dejarlos amarrados durante el paso del fenómeno. “Protejan a sus mascotas”, exhortaron.

Según declaraciones del subdirector del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, la tormenta tropical Melissa se encuentra “prácticamente al borde de convertirse en huracán”, por lo que recomendó considerarla con ese nivel de peligrosidad debido a su evolución actual y su desplazamiento sumamente pausado.

Durante el reporte del sábado, el funcionario enfatizó que el riesgo se incrementa significativamente en las zonas ubicadas bajo su ruta prevista, destacando especialmente a Jamaica.

Agregó que el fenómeno meteorológico podría ganar fuerza de manera acelerada en el corto plazo. "El escenario se torna progresivamente más crítico", puntualizó.

Las autoridades de Santiago de Cuba pusieron en marcha un grupo de acciones para enfrentar los embates de la tormenta tropical Melissa, que llega en medio de apagones, carencia de alimentos y crisis sanitaria.

Sin embargo, en Granma, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, Yudelkis Ortiz, reconoció este sábado la falta de preparación en varios territorios de la provincia ante la inminente llegada del meteoro, que ya provoca lluvias intensas e inundaciones en el oriente cubano.