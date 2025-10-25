Cubana muestra en vídeo viral la cantidad de pesos cubanos que le dieron por mil dólares

Una cubana viraliza en TikTok el cambio de mil dólares a pesos cubanos, mostrando montones de billetes.

Sábado, 25 Octubre, 2025 - 10:09

Cubana muestra en video viral cuántos pesos cubanos dan por mil dólares en Cuba Foto © TikTok / @yaneisycanta_98

Una creadora de contenido cubana identificada como @yaneisycanta_98 compartió en TikTok un video que se ha vuelto viral al mostrar la enorme cantidad de billetes que representan mil dólares estadounidenses cambiados a pesos cubanos, en denominaciones de 1.000, 500, 200, 100 y 50 CUP.

En la grabación, la joven sostiene varios fajos de dinero que cubren casi toda la mesa y comenta:

“Vivo en Cuba y así se ven $1.000 americanos, en billetes de 1.000, de 200, de 500, de 100, de 50, pues en mi país $1.000 es muchísimo dinero. Si con $1.000 casi se llena esta mesa, imagínense con 10.000.”

También explica que el dólar se cambia en su zona a unos 450 pesos cubanos en el mercado informal, aunque esa cifra varía constantemente.

“El dólar sube y baja constantemente, así que hoy puede estar elevado y después puede estar por el piso. El gobierno tiene el dólar por un precio bastante bajito (...) pero no supera nunca al mercado informal”, señala la creadora.

El clip, con miles de reproducciones y más de 400 comentarios, despertó curiosidad y debate entre los usuarios, que reaccionaron con preguntas, bromas y críticas. Muchos se interesaron por saber cuánto se puede comprar con esa cantidad, mientras otros compararon la situación con países como Venezuela o Bolivia, o lamentaron la pérdida de valor del peso cubano.

El dólar sigue subiendo

El video circula en un momento en que el valor de las divisas extranjeras continúa en alza. Este 20 de octubre de 2025, el dólar estadounidense se cotiza a 475 pesos cubanos, y el euro alcanza los 530 CUP, según el seguimiento diario de elTOQUE.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) atribuye la depreciación del peso a la profunda crisis económica que atraviesa el país, marcada por la falta de producción nacional, la caída del turismo, la escasez de divisas y la pérdida de confianza en la moneda local.

En septiembre pasado, otro cubano compartió en redes su experiencia al cambiar 100 dólares, recibiendo cinco bolsas repletas de billetes de pesos cubanos, una escena que también se volvió viral por la falta de billetes de alta denominación y la inflación.

