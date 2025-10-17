Divisas al alza: Nuevo récord del euro y del dólar en Cuba

El dólar y el euro continúan su desenfrenada carrera al alza en el mercado informal cubano.

En las últimas horas, ambas monedas reportan aumentos de precio en la venta a pie de calle en la isla, según revela el medio independiente elTOQUE en su parte diario.

Al amanecer de este viernes, el euro escala de golpe cinco puntos y se sitúa en los 525 CUP, estableciendo un récord absoluto de venta.

El dólar, por su parte, sube a 468 CUP, aumento que supone tres pesos más que el valor que alcanzó ayer.

Evolución de la tasa de cambio

La Moneda Libremente Convertible (MLC), retiene su precio de la víspera y se vende como promedio en 200 CUP.

Tasa de cambio hoy 17/10/2025 - 6:46 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 468 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 525 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

¿Por qué siguen aumentando el dólar y el euro en Cuba?

De acuerdo con el informe de octubre del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), la depreciación del peso se debe a una crisis multidimensional que empuja a los cubanos -desde hogares hasta mipymes- a refugiarse en monedas fuertes para protegerse de la inflación, operar comercialmente o simplemente sobrevivir.

La falta de confianza en la moneda nacional y la percepción de que la crisis no tiene salida a corto plazo refuerzan este comportamiento defensivo.

La caída de la producción nacional, especialmente por la crisis energética y la falta de insumos, ha obligado a las mipymes a buscar insumos en el exterior, aumentando su necesidad de divisas. Esto genera una competencia feroz en el mercado informal entre negocios, consumidores y traders.

Al mismo tiempo, se registra una creciente fuga de capitales y el uso de criptomonedas o cuentas en el extranjero para proteger ingresos. Esta dinámica está alimentada por la desconfianza generalizada en la capacidad del gobierno para implementar políticas estabilizadoras.

El exceso de pesos en circulación sin respaldo en producción, unido al fracaso del proceso de bancarización, ha incentivado la conversión inmediata de pesos en divisas. Este proceso especulativo se ha acelerado ante la percepción de que el valor del peso cae cada día.

Por otro lado, la caída sostenida del turismo ha afectado severamente el ingreso de divisas frescas al país. La menor entrada de dólares a través del turismo agrava el desequilibrio entre oferta y demanda de moneda extranjera.

El OMfi fuente proyecta que el dólar podría alcanzar los 473 CUP, e incluso superar los 500 CUP si persiste el entorno extremo actual.

El euro podría llegar a 551 CUP y la MLC a unos 215 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 17 de octubre:

1 USD = 468 CUP.

5 USD = 2,340 CUP.

10 USD = 4,680 CUP.

20 USD = 9,360 CUP.

50 USD = 23,400 CUP.

100 USD = 46,800 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 525 CUP.

5 EUR = 2,625 CUP.

10 EUR = 5,250 CUP.

20 EUR = 10,500 CUP.

50 EUR = 26,250 CUP.

100 EUR = 52,500 CUP.

200 EUR = 105,000 CUP.

500 EUR = 262,500 CUP.

Desde finales de 2024, el Gobierno cubano anunció su intención de introducir en este 2025 un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas. Sin embargo, a dos meses y medio de acabar el año, el régimen continúa sin pronunciarse sobre el tema.