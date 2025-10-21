Mujer de Key West acusada de fraude con viajes a Cuba: Este era su modus operandi

Vídeos relacionados:

Traci Leann Culiver-Sánchez, una mujer de 60 años residente en Key West, Florida, ha sido nuevamente arrestada y enfrenta nuevos cargos por robo, en el marco de una investigación en curso relacionada con un presunto esquema fraudulento de viajes a Cuba.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe confirmó la información el pasado jueves, al tiempo que detalló cómo, junto a su esposo Steven Carl Sánchez, de 54 años, habría estafado a múltiples víctimas a través de dos empresas: Majestic Seas Charters y Majestic Seas Luxury Charters.

Según las autoridades, Culiver-Sánchez se hacía pasar por agente de viajes, ofreciendo falsos paquetes vacacionales, principalmente a Cuba, así como excursiones de pesca que finalmente nunca se concretaban.

A pesar de recibir los pagos, la pareja no habría gestionado ni cumplido con los servicios prometidos y, en la mayoría de los casos, tampoco emitió reembolsos.

La promesa incumplida: “$4,000 por un viaje que nunca ocurrió”

Uno de los casos más notorios fue revelado por la oficina del sheriff: Un grupo de personas pagó $4,000 cada una por un viaje a Cuba programado para el 5 de diciembre de 2024.

Los viajeros debían reunirse en el Aeropuerto Internacional de Miami, desde donde partirían a la isla.

Sin embargo, Culiver-Sánchez y su esposo llegaron tarde al encuentro, lo que provocó que el grupo perdiera el vuelo. Aunque en un primer momento se intentó reprogramar el itinerario, el viaje fue finalmente cancelado sin que las víctimas recuperaran su dinero.

“Vendieron paquetes de vacaciones falsos, incluidos viajes a Cuba, a pesar de no estar registrados para ofrecer servicios de viaje a un estado designado como terrorista”, informaron las autoridades, citadas por WSVN.

Este patrón de conducta, ahora bajo la lupa de los investigadores, se habría repetido con decenas de víctimas más.

A medida que avanzaba la investigación, más personas se presentaron denunciando haber contratado viajes de pesca chárter que también fueron cancelados sin ningún tipo de reembolso, lo que refuerza el carácter sistemático de las operaciones fraudulentas.

Cargos iniciales y nuevos señalamientos

Los arrestos iniciales de Traci Culiver-Sánchez y Steven Carl Sánchez se produjeron a principios de este año, cuando se les imputaron cargos por hurto mayor y por ofrecer o vender servicios de viaje sin estar registrados ante las autoridades, una acusación agravada por tratarse de viajes a Cuba, país designado por Estados Unidos como estado patrocinador del terrorismo.

Ahora, con su reciente reingreso en la cárcel del Condado de Monroe el pasado miércoles, Culiver-Sánchez enfrenta nuevos cargos de robo, vinculados a las múltiples denuncias de víctimas adicionales que han surgido desde el comienzo de la investigación.

Un esquema presuntamente extendido y persistente

La información pública hasta el momento indica que los hechos no son aislados, sino parte de un esquema más amplio.

El hecho de que las víctimas continúen apareciendo sugiere una operación que podría haberse prolongado por meses o incluso años.

El uso de dos empresas aparentemente legítimas, con nombres comerciales atractivos y una narrativa de lujo -Majestic Seas- apunta a una estrategia diseñada para generar confianza y atraer clientes con la promesa de experiencias exclusivas, tanto en Cuba como en el sur de Florida.

“Se embolsaba el dinero mientras reservaba viajes que nunca ocurrían”, indicó la Oficina del Sheriff, en declaraciones recogidas por Telemundo 51.

Contexto legal y marco normativo

Ofrecer servicios de viaje a destinos como Cuba sin estar debidamente registrado ante las autoridades estadounidenses es considerado una falta grave.

La inclusión de la isla caribeña en la lista de estados patrocinadores del terrorismo añade una capa adicional de regulación, vigilancia y requisitos específicos.

En este caso, la ausencia de registro no sólo viola leyes de comercio, sino que complica aún más la situación legal de los acusados.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe ha subrayado que la investigación sigue abierta, e hizo un llamado a posibles víctimas a presentarse.

La multiplicación de denuncias sugiere que el número de personas afectadas podría ser mayor al inicialmente estimado. Por ahora, no se ha informado si se prevén cargos federales ni si el caso será trasladado a otras instancias judiciales.