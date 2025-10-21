"Vamos bien gracias a Dios": Jacob Forever presume en redes sus miles de dólares 

Jacob Forever muestra su éxito económico en Instagram con una bolsa Dsquared2 y billetes de 100 dólares. Recientemente, ha lanzado éxitos musicales y se ha separado de La Dura tras una larga relación.

Martes, 21 Octubre, 2025 - 16:42

Jacob Forever © Instagram / Jacob Forever
Jacob Forever Foto © Instagram / Jacob Forever

El reguetonero cubano Jacob Forever volvió a acaparar la atención en redes sociales tras publicar una historia en su cuenta de Instagram en la que muestra una bolsa de la marca Dsquared2 junto a grandes fajos de billetes de 100 dólares perfectamente apilados.

La imagen, acompañada del texto “Vamos bien gracias a Dios”, fue compartida hace apenas unos minutos y rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores.

El artista de “Hasta que se seque el malecón” parece estar celebrando un buen momento económico y profesional, algo que no ha dudado en compartir con sus fans.

Captura / Jacob Forever

La publicación llega en medio de una etapa activa para el intérprete, quien recientemente ha estado lanzando temas que han gustado a sus fanáticos como “Mi prioridad” en solitario y “La ex”, un explosivo junte con Dany Ome, Kevincito El 13, El Chulo y Wampi.

Sin embargo, más allá de sus éxitos en la música, que al parecer garantizan su prosperidad económica, Jacob ha sido noticia por su reciente separación de La Dura tras más de una década de relación.

No obstante, ambos se han mostrado muy unidos en redes, sin caer en las polémicas, todo por el bien de su hija en común.

Preguntas frecuentes sobre Jacob Forever y su situación actual

¿Cuál es la situación económica actual de Jacob Forever?

Jacob Forever parece estar en un buen momento económico, como lo ha mostrado en su cuenta de Instagram. Publicó una imagen con fajos de billetes de 100 dólares, lo que indica que su carrera musical sigue siendo exitosa.

¿Cómo ha manejado Jacob Forever su separación de La Dura?

A pesar de su separación, Jacob Forever y La Dura han mantenido una relación cordial por el bienestar de su hija en común, Saisha. Ambos han demostrado en redes sociales que siguen siendo una familia unida, aunque ya no estén juntos como pareja.

¿Qué nuevos proyectos musicales tiene Jacob Forever?

Jacob Forever ha estado lanzando nuevos temas, como "Mi prioridad" y colaboraciones como "La ex" junto a otros artistas. Su actividad musical sigue siendo intensa, lo que ha contribuido a su estabilidad económica actual.

¿Qué impacto tiene la música de Jacob Forever en sus seguidores?

La música de Jacob Forever tiene un gran impacto en sus seguidores, quienes expresan que sus canciones les brindan alegría y energía. Sus fans han destacado cómo su voz y talento logran tocar sus vidas de manera positiva.

