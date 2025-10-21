"Vamos bien gracias a Dios": Jacob Forever presume en redes sus miles de dólares 

Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Jacob Forever volvió a acaparar la atención en redes sociales tras publicar una historia en su cuenta de Instagram en la que muestra una bolsa de la marca Dsquared2 junto a grandes fajos de billetes de 100 dólares perfectamente apilados.

La imagen, acompañada del texto “Vamos bien gracias a Dios”, fue compartida hace apenas unos minutos y rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores.

El artista de “Hasta que se seque el malecón” parece estar celebrando un buen momento económico y profesional, algo que no ha dudado en compartir con sus fans.

Captura / Jacob Forever

La publicación llega en medio de una etapa activa para el intérprete, quien recientemente ha estado lanzando temas que han gustado a sus fanáticos como “Mi prioridad” en solitario y “La ex”, un explosivo junte con Dany Ome, Kevincito El 13, El Chulo y Wampi.

Sin embargo, más allá de sus éxitos en la música, que al parecer garantizan su prosperidad económica, Jacob ha sido noticia por su reciente separación de La Dura tras más de una década de relación.

Lo más leído hoy:

No obstante, ambos se han mostrado muy unidos en redes, sin caer en las polémicas, todo por el bien de su hija en común.